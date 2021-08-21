"Русские великаны-обжоры обгоняют!": Американские генералы кричат и плачут

Безумный драп из Афганистана тому причиной или близящееся утверждение нового военного бюджета, но в американской прессе полыхнуло: русские идут! Причём не просто идут, а быстро догоняют, а где-то уже и обогнали. Сразу несколько публикаций практически одновременно предупреждают о готовящемся в России испытании "вечно" крылатой ракеты "Буревестник", предостерегают, что у русских уже имеется целый арсенал трудных для перехвата крылатых ракет, паникуют, что Россия скоро догонит США по количеству КР морского базирования, а по их качеству – уже недостижимо обгоняет.

Нет, это действительно стоит зафиксировать: всего за три года после доклада Владимира Путина перед Федеральным Собранием России о новых видах вооружения американцы добрались от гыгыканья над "мультиками" до панических воплей, что русские их догоняют и даже обгоняют!

Россия обладает целым арсеналом трудных для перехвата крылатых ракет и флотом передовых субмарин, что делает из неё основную военную угрозу для США.

Об этом заявил глава Северного командования США генерал Глен Ванхерк (Glen D. VanHerck), согласно свидетельству издания USNI News.

В этом не было бы ничего необычного: каждую осень из вооружённых сил США доносятся звуки власовыдирания и идущих от самой селезёнки рыданий. Ничего не поделаешь, военно-промышленный комплекс у них работает примерно так же, как наука: прежде чем что-то начать, получи на это грант, а чтобы получить грант, надо поубедительнее "развести" на то грантодателя. От того, что военно-техническим корпорациям "гранты" даёт государство, картина принципиально не меняется.

"Русские развили потенциал"…

Однако нынешняя осень, ещё не наступив календарно, уже несёт нечто новое в этих плачах печального Сиона. Генералы – и пресса с их подачи – взялись поднять на котурны русское оружие, которое ещё недавно высмеивалось. То как "мультики", то как никуда не годный хлам.

Тот же Глен Ванхерк, выступая на конференции, констатировал, что русские развили потенциал "крылатых ракет с очень низкой радиолокационной сигнатурой и субмарин, идущих вровень с нашими подлодками".

Кто не очень следит за военно-технической тематикой, пусть просто поверит: это дорогого стоит, такое признание. Дело в том, что превалирующим кодексом поведения в американской прессе по темам подводных флотов было всяческое издевательство над русскими подлодками и навязчивое возвеличение собственных "Вирджиний" и "Коламбий". И тут вдруг признание – русские проекты "Ясень" и "Борей" идут с ними "вровень"!

И главное, указал генерал, дальность действия русских крылатых ракет, которые, кстати, могут запускать как с подлодок, так и с торговых судов, "позволяет атаковать и материковую часть Соединённых Штатов" – основную территорию страны.

А раз позволяет, то… Додумывайте сами, господа, но мы все знаем, что стремление Москвы состоит в том, чтобы сокрушить волю американцев и задержать развитие США.

То есть связь обозначена: военный потенциал России – сокрушение воли Америки. И после эпического драпа из Афганистана, который продемонстрировал прежде всего как раз то самое сокрушение воли (что, американские морпехи не могли бы удерживать Кабул и аэропорт от ребят в тапочках ещё пару недель, чтобы успеть эвакуировать всех своих?), русские автоматически превращаются в необоримых йотунов из германо-скандинавской мифологии…

Но дальше – русские ещё толще…

Йотун в переводе – "обжора". И, судя по публикации в британском качественном издании RUSI, русские великаны-обжоры сегодня не быстро, но неуклонно выедают то количественное преимущество, которым обладали перед ними страны НАТО. По крайней мере в том, что касается крылатых ракет и их морских носителей.

Отметим, на минутку: это совпадение – явно неспроста жу-жу. Но это и не так важно.

Интереснее, что англичане пролонгировали на будущее те тенденции, которые уже сегодня отмечены в развитии флотов России и США. И оказалось, что происходит то самое неуклонное изменение баланса сил между флотами и самими этими странами. Так, по расчётам британцев, количество пусковых установок для крылатых ракет на борту русских подводных лодок должно за нынешнее десятилетие увеличиться более чем вдвое – с менее чем 300 до почти 650. При этом в связи с сокращением американских морских носителей КР количество их пусковых установок – слотов - уменьшится с около 1000 единиц сегодня до примерно 775 в 2030 году. То есть их будет всё ещё больше, но русские смогут "существенно сократить разрыв".

При этом самая серьёзная угроза, по мнению англичан, возникает даже не в связи с увеличением количества русских крылатых ракет морского базирования (КРМБ), а с их качеством. Так (снова ценное признание!), с перевооружением русского флота на гиперзвуковые противокорабельные крылатые ракеты (ПКР) "Циркон"

Россия, похоже, опережает нас в этой области.

Слово "похоже" оставим на совести завистников, у которых и одной-то гиперзвуковой ракеты на всё НАТО нету, в то время как у России только летают уже три разных вида – противокорабельная, "воздух–поверхность" и боевой блок межконтинентального ракетного комплекса "Авангард". Но главное, чем пугает издание RUSI, –

"Цирконизация" русского флота похожа на предыдущий этап его развития – "Калибризацию", когда крылатая ракета "Калибр" была быстро развёрнута на нескольких платформах.

Но всю глубину ужаса можно постичь лишь из следующих строк. А там сказано: при этом у русских уже есть КР "Оникс" – крупное сверхзвуковое изделие, способное поражать как корабли, так и наземные цели. При этом "Оникс"

можно рассматривать как меньшую и более современную эволюцию "Гранита" времён холодной войны, представлявшую собой до появления "Циркона" вершину противокорабельной ракетной угрозы.

То есть следим за мыслью: у русских сегодня значительная часть всего потенциала крылатых ракет представлена "Гранитами", которые и посейчас со времён холодной войны являются недосягаемой вершиной для своих американских оппонентов "Гарпунов"; но для русских это старьё, которое заменяется "Ониксами"; но и эти отстали от времени, а потому им на смену идут гиперзвуковые "Цирконы". Не позавидуешь бедным западным варварам…

Что нам с того?

Британское издание делает печальный вывод:

Очевидно, что НАТО ожидает сдвиг в потенциале крылатых ракет в пользу России. В ближайшее десятилетие мы увидим больше русских подводных лодок, способных нести больше КР. Соответствующие возможности НАТО будут сокращаться.

Нам же, соответственно, достаточно просто твёрдо и последовательно продолжать линию на строительство современного военно-морского потенциала и на модернизацию построенного. Не дёргаться и не вилять. И тогда даже просто при выполнении нынешнего гособоронзаказа к 2030 году вся их морская "Атлантия" будет поджимать хвост при виде "Мономаха", "Нахимова" или "Петра" недалеко от побережья США.