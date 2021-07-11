|
"Русские упадут замертво. От смеха": Армии США предсказали незавидную участь
11 июля 2021, 04:05 • 81 • Политика
Читатели британского Daily Mail комментируют недавно опубликованный доклад Пентагона.
Пентагон опубликовал доклад о риске начала новой ядерной войны из-за России и Китая. Читатели британского издания Daily Mail вдоволь посмеялись над американскими военными в комментариях.
В докладе Пентагона говорится, что Россия и Китай модернизируют и расширяют свои арсеналы. Также военное ведомство США жалуется, что Северная Корея ускорила испытания ракет, в чей радиус поражения входят центральные штаты Америки, а Иран может создать ядерное оружие в течение года, если будет дан такой приказ.
В ответ в комментариях читатели указывают, что для победы над США не нужно даже ядерного оружия, так как в армии больше озабочены "толерантными местоимениями", а не повышением обороноспособности.
- пишет пользователь под ником Roast Turkey v2.0.
- добавляет A State of Trance.
- соглашается DucDePommefrite.
Напомним, что ранее Пентагон подвергся насмешкам после публикации новых агитационных роликов для армии. В одном из них в форме короткого мультфильма рассказывается о девочке, которую воспитали в однополой семье, и которая пошла в армию от скуки.
Подпишитесь на нас
81
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 июля 2021, 17:45
|
06 июля 2021, 02:10
|
08 июля 2021, 01:50
|
08 июля 2021, 00:00
|
05 июля 2021, 13:20
|
05 июля 2021, 13:20
|
06 июля 2021, 05:50