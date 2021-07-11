"Русские упадут замертво. От смеха": Армии США предсказали незавидную участь

Читатели британского Daily Mail комментируют недавно опубликованный доклад Пентагона.

Пентагон опубликовал доклад о риске начала новой ядерной войны из-за России и Китая. Читатели британского издания Daily Mail вдоволь посмеялись над американскими военными в комментариях.

В докладе Пентагона говорится, что Россия и Китай модернизируют и расширяют свои арсеналы. Также военное ведомство США жалуется, что Северная Корея ускорила испытания ракет, в чей радиус поражения входят центральные штаты Америки, а Иран может создать ядерное оружие в течение года, если будет дан такой приказ.

В ответ в комментариях читатели указывают, что для победы над США не нужно даже ядерного оружия, так как в армии больше озабочены "толерантными местоимениями", а не повышением обороноспособности.

Китай и Россия вполне обойдутся без серьёзного оружия. Они могут просто обратиться к нашим солдатам "неправильным" местоимением - и этого вполне хватит, чтобы вывести их из строя,

- пишет пользователь под ником Roast Turkey v2.0.

Когда наша армия и морпехи предстанут на линии фронта в юбках и с фаллоимитаторами, противник упадёт замертво от смеха,

- добавляет A State of Trance.

Да русские и китайские солдаты животы надорвут, когда напомаженные небинарные американские солдаты явятся к ним с вопросом: "Как, по-вашему, эти туфельки сюда пойдут или уже слишком?",

- соглашается DucDePommefrite.

Напомним, что ранее Пентагон подвергся насмешкам после публикации новых агитационных роликов для армии. В одном из них в форме короткого мультфильма рассказывается о девочке, которую воспитали в однополой семье, и которая пошла в армию от скуки.