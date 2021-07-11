Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бывший депутат Рады Олег Царёв подтвердил прогноз Константина Затулина, что коне...
После унижения в НАТО Зеленский устроил "истерику": На Украине обвинил...
"Россия не выдержит": На Украине заявили о сценарии распада
«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины
Главная / Политика

"Русские упадут замертво. От смеха": Армии США предсказали незавидную участь

11 июля 2021, 04:05  •  81 • Политика
Читатели британского Daily Mail комментируют недавно опубликованный доклад Пентагона.
Пентагон опубликовал доклад о риске начала новой ядерной войны из-за России и Китая. Читатели британского издания Daily Mail вдоволь посмеялись над американскими военными в комментариях.
В докладе Пентагона говорится, что Россия и Китай модернизируют и расширяют свои арсеналы. Также военное ведомство США жалуется, что Северная Корея ускорила испытания ракет, в чей радиус поражения входят центральные штаты Америки, а Иран может создать ядерное оружие в течение года, если будет дан такой приказ.
В ответ в комментариях читатели указывают, что для победы над США не нужно даже ядерного оружия, так как в армии больше озабочены "толерантными местоимениями", а не повышением обороноспособности.
Китай и Россия вполне обойдутся без серьёзного оружия. Они могут просто обратиться к нашим солдатам "неправильным" местоимением - и этого вполне хватит, чтобы вывести их из строя,
- пишет пользователь под ником Roast Turkey v2.0.
Когда наша армия и морпехи предстанут на линии фронта в юбках и с фаллоимитаторами, противник упадёт замертво от смеха,
- добавляет A State of Trance.
Да русские и китайские солдаты животы надорвут, когда напомаженные небинарные американские солдаты явятся к ним с вопросом: "Как, по-вашему, эти туфельки сюда пойдут или уже слишком?",
- соглашается DucDePommefrite.
Напомним, что ранее Пентагон подвергся насмешкам после публикации новых агитационных роликов для армии. В одном из них в форме короткого мультфильма рассказывается о девочке, которую воспитали в однополой семье, и которая пошла в армию от скуки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






81
Источник
Похожие новости
10 июля 2021, 21:40
На Украине переняли нацистскую практику: Русским в магазин вход воспрещён
10 июля 2021, 21:40
Вдова президента Гаити назвала причину убийства её мужа
10 июля 2021, 21:40
Профессор обнаружил нестыковку после убийства президента Гаити: "Это уже перебор"
10 июля 2021, 21:40
Сбежавший от русских капитан эсминца Defender стал "Защитником Украины"
11 июля 2021, 02:15
Кучма признался в большом обмане украинцев с Россией
11 июля 2021, 00:25
Взяли под контроль: Черноморский флот отреагировал на появление ракетного катера Греции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июля 2021, 17:45
Российская делегация хлопнула дверью в ПА ОБСЕ
06 июля 2021, 02:10
Президент Литвы шлёт ультиматумы
08 июля 2021, 01:50
План провалился: Появилась новая версия о причине ухода США из Афганистана
08 июля 2021, 00:00
Аргентина раскрыла число побочек после "Спутника V"
05 июля 2021, 13:20
Россию тихо уничтожают: "На этой заразе выросло как минимум уже два поколения"
05 июля 2021, 13:20
"Перешли все границы!" Кравчук заявил о беде Украины. И русские не виноваты
06 июля 2021, 05:50
В Раде объяснили схему Запада для украинцев: "Расколоть… и уничтожить"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.