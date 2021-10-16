|
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять скандал
16 октября 2021, 00:55 • 20 • Политика
В Узбекистане вспыхнул новый межнациональный конфликт. Русскоязычную девушку избили толпой, а полиция завела на неё дело о хулиганстве. Теперь скандал явно пытаются замять.
- Я просто хотела подойти и сказать: "Ваша машину ударила мою машину..."
Именно так начинается история Кати, пострадавшей в результате нападения в Узбекистане. Казалось бы, совершенно бытовая история - спорили из-за места на парковке, вспылили. С кем не бывает? Однако этот инцидент в узбекском городке Алмалыке сопровождался требованиями:
- Русские, уезжайте к себе в Россию.
Можно ли расценивать произошедшее как конфликт на межнациональной почве? Вероятно, грамотные юристы смогут дать жёсткую оценку. Но пока после избиения Кати мужчиной и двумя женщинами - узбеками, безусловно, коренными жителями республики - дело завели на саму пострадавшую.
Катя говорит, что после аварии просто высказала претензии своему обидчику. Она и подумать не могла, что дело закончится побоями и русофобскими выкриками. Впрочем, как и очевидцы - они также шокированы произошедшим.
У инцидента есть свидетели, но, как и в других историях с межнациональным и ярко выраженным антирусским подтекстом, правоохранительные органы встали на сторону "титульной нации". Абсурдно ещё и то, что на потерпевшую, получившую черепно-мозговую травму, завели дело за хулиганство, отмечают авторы канала, публикуя репортаж с места.
В то же время Россия амнистирует граждан Узбекистана
Лоббист мигрантов в России Вадим Коженов объявил об амнистии 300 тысяч иностранных преступников в стране. По словам Коженова, амнистированы примерно 150 тысяч жителей Таджикистана, а также 150 тысяч граждан Узбекистана. А теперь и в посольстве Узбекистана подтверждают:
При этом совсем недавно нам говорили о росте числа преступлений среди мигрантов в России - данные давали и Генпрокуратура, и МВД, о чём в эфире "Первого русского" напомнил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.
Принять участие в дискуссии Кирилла Кабанова пригласил ведущий "Первого русского" Юрий Пронько. В эфире программы "Царьград. Главное" он напомнил, что амнистировали, по словам защитников мигрантов, лишь тех, кто совершал небольшие правонарушения. Однако Кабанов с такой трактовкой лоббистов не согласен:
В деталях дискуссия доступна в текстовом формате по ссылке или в видеоверсии программы "Царьград. Главное" чуть ниже.
Подпишитесь на нас
20
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 октября 2021, 08:55
|
10 октября 2021, 17:45
|
12 октября 2021, 17:00
|
14 октября 2021, 01:05
|
13 октября 2021, 00:35
|
10 октября 2021, 11:55
|
13 октября 2021, 00:35