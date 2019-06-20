"Русские убивают украинцев в Донбассе. Европа открывает им объятья!" Геращенко "взорвалась" на возвращение России в ПАСЕ

Всё больше европейских голосов звучит в пользу России и её возвращения в ПАСЕ. На днях к этому хору присоединился и президент Франции Эммануэль Макрон. В частности, на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже он отметил, что Франция не хочет, чтобы Россия выходила из Совета Европы. И фактически выступил за возвращение нашей страны в ПАСЕ.

Это вызвало громкое возмущение в Киеве. Так зампредседателя Верховной рады Ирина Геращенко эмоций не сдержала и во время очередного заседания украинского парламента "взорвалась" претензиями в адрес "западных парнёров" Незалежной.

"Ошеломляет смена риторики наших западных партнёров, в отдельности касательно необходимости возвращения российской делегации", - возмутилась депутат и напомнила, что белорусской делегации уже десяток лет нет в Страсбурге, поскольку в Белоруссии есть смертная казнь.

К чему она припомнила этот момент, стало понятно мгновение спустя, когда Геращенко голословно заявила, что граждане России якобы убивают украинцев в Донбассе.

"А русские убивают украинцев в Донбассе, - заявила украинский парламентарий. - И при этом сегодня в Страсбурге европейские страны им пытаются раскрыть объятия под эгидой того, что "Как же так, мы будем без России, которая не выполняет ни одной резолюции ПАСЕ".

При этом Геращенко пообещала, что её страна "будет жёстко защищать принципы Совета Европы", указав, что они основываются на уважении к правам человека.