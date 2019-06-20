Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Донбасс поддерживаю, но ракеты не чистил": Глава Крыма прокомментиров...
День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России
Пенсионеры судебного значения: приставов приравняют к сотрудникам МВД
Путин проведет прямую линию с россиянами
Главная / Политика

"Русские убивают украинцев в Донбассе. Европа открывает им объятья!" Геращенко "взорвалась" на возвращение России в ПАСЕ

20 июня 2019, 07:54  •  261 • Политика
Зампредседателя Верховной рады Ирина Геращенко не сдержала эмоций и "взорвалась", комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего за возвращение России в ПАСЕ. "Русские убивают украинцев в Донбассе. Европа открывает им объятья!" ,- негодует украинский депутат.
Всё больше европейских голосов звучит в пользу России и её возвращения в ПАСЕ. На днях к этому хору присоединился и президент Франции Эммануэль Макрон. В частности, на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже он отметил, что Франция не хочет, чтобы Россия выходила из Совета Европы. И фактически выступил за возвращение нашей страны в ПАСЕ.
Это вызвало громкое возмущение в Киеве. Так зампредседателя Верховной рады Ирина Геращенко эмоций не сдержала и во время очередного заседания украинского парламента "взорвалась" претензиями в адрес "западных парнёров" Незалежной.
"Ошеломляет смена риторики наших западных партнёров, в отдельности касательно необходимости возвращения российской делегации", - возмутилась депутат и напомнила, что белорусской делегации уже десяток лет нет в Страсбурге, поскольку в Белоруссии есть смертная казнь.
К чему она припомнила этот момент, стало понятно мгновение спустя, когда Геращенко голословно заявила, что граждане России якобы убивают украинцев в Донбассе.
"А русские убивают украинцев в Донбассе, - заявила украинский парламентарий. - И при этом сегодня в Страсбурге европейские страны им пытаются раскрыть объятия под эгидой того, что "Как же так, мы будем без России, которая не выполняет ни одной резолюции ПАСЕ".
При этом Геращенко пообещала, что её страна "будет жёстко защищать принципы Совета Европы", указав, что они основываются на уважении к правам человека.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



261
Источник
Похожие новости
20 июня 2019, 04:39
«Люди хотят, чтобы я ответил»
20 июня 2019, 04:39
Пенсионеры судебного значения: приставов приравняют к сотрудникам МВД
20 июня 2019, 02:39
Путин проведет прямую линию с россиянами
20 июня 2019, 07:54
Помпео потребовал от России сдать всех подозреваемых по делу о крушении МН17
20 июня 2019, 04:39
"Для тебя только тюрьма": В Сети осадили Порошенко, назвавшего свою партию "политическим спецназом"
19 июня 2019, 15:39
ЗРК раздора: США надеются "расшатать" экономику Турции санкциями из-за российских С-400
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 июня 2019, 01:09
«Такие эксперименты — от бедности»: как Украина пытается модернизировать истребители ...
20 июня 2019, 01:24
Дорого и Унизительно. Польша купила газ в США (Руслан Осташко)
20 июня 2019, 04:39
"Невозможно воспринимать всерьёз": Заявление Порошенко о Крыме вызвало улыб...
20 июня 2019, 04:39
"И хочется отказать, и немного страшно": СМИ Дании требуют сказать "не...
20 июня 2019, 01:24
"Это даже не фантастика - это в Кащенко": Назначенный на роль обвиняемого в...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июня 2019, 13:09
В Совфеде оценили решение США переименовать Киев в международной базе
18 июня 2019, 07:09
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
16 июня 2019, 20:54
Засушить Крым не получилось - утонули сами
13 июня 2019, 13:24
"Мира не будет - будет НАТО": В Верховной раде заявили о катастрофе
15 июня 2019, 00:54
«Вышел за рамки»: на Украине признали неконституционными действия Порошенко по созданию регулятора в энергетике
15 июня 2019, 23:54
В Крыму рассказали о фиаско Киева из-за водной блокады
13 июня 2019, 19:39
«Подозрительно — слишком мягкое слово»: что известно об инциденте с танкерами в Оманском заливе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.