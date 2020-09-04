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"Русские убедительно попросили": Офицер предостерегал американцев от "шуток" в Сирии. Не услышали

04 сентября 2020, 16:55  •  159 • Политика
Оказалось, что офицер в Сирии ещё за месяц до недавнего инцидента в Сирии, когда американцы получили от русских, предостерегал их от "шуток" в Сирии. "Русские убедительно просили", - вежливо говорил офицер, но не был услышан.
Напомним, что совсем недавно в Сирии американские военные попытались заблокировать российский патруль, но были окружены русскими военными. Видео инцидента разошлось по соцсетям, а в Пентагоне завопили о "непрофессионализме" русских, при этом умолчав о первопричине. Память освежили американским коллегам в Минобороны России, указав на истинную причину блокировки.
Оказалось, что ещё за месяц до этого инцидента американцы уже пытались распускать павлиньи хвосты перед русскими и всячески докучать им, преследуя нашу технику и пытаясь её блокировать. Тогда офицер военной полиции передал вежливое предупреждение от русских. Он напомнил о том, что российские военные находятся в САР по приглашению президента Башара Асада, а вот что там делают американцы, непонятно.
"Пусть он передаст своему генералу, что русские убедительно попросили их больше не преследовать", - сказал он, но, вероятно, предупреждение было проигнорировано американцами.
Прошёл месяц - и американские военные поплатились, пострадав физически и морально, передаёт "Русская весна".

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