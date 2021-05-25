Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашен...
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
Норкин одной фразой обнулил эффект Манижи
Блогер объединил цитаты Путина и Лаврова. Русские рыдали: "Вы хоть понимает...
Главная / Политика

"Русские у них как кость в горле": Европа встала на путь войны - эксперт

25 мая 2021, 18:15  •  239 • Политика
Европа встала на путь войны, когда начала обвинять Россию и Белоруссию в том, что без проблем делают её союзники или она сама. "Белорусы и русские у них как кость в горле", - считает эксперт.
Такое мнение высказал журналист и общественный деятель Юрий Кот, комментируя призыв Великобритании ввести санкции против "Северного потока - 2" в связи с недавним инцидентом в Минске. Британские политики полагают, что Белоруссия не могла осуществить это самостоятельно и что ей помогли спецслужбы России. При этом никаких доказательств традиционно предоставлено не было.
Кот считает, что русские будут виноваты на Западе всегда, что бы они ни делали.
Они могут делать то, что хотят, а мы - то, что нам разрешают. Мы в их глазах виноваты в том, что существуем. Белорусы и русские у них как кость в горле. Мы требуем справедливости и одних и тех же правил для всех, - цитируют журналиста "Народные новости".
По мнению эксперта, Европа встала на путь войны, когда начала нарушать международные правила и демонстрировать двойные стандарты. Он напомнил, что никто на Западе не вводил санкций и не созывал Европарламент, когда по приказу ЦРУ была осуществлена вынужденная посадка самолёта президента Боливии Эво Моралеса, на борту которого американцы рассчитывали найти Эдварда Сноудена. Однако то, что можно США, нельзя Белоруссии. Поэтому сегодня весь коллективный Запад ополчился против Минска, отмечает Кот.
Напомним, что в воскресенье самолёт Ryanair, летевший в Вильнюс, вынужденно сел в Минске из-за сообщения о бомбе. Взрывного устройства на борту не оказалось, однако правоохранительные органы задержали пассажира самолёта - основателя Telegram-канала NEXTA. Данный канал разжигал и координировал массовые беспорядки в Белоруссии из Польши и признан в республики экстремистским.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



239
Источник
Похожие новости
25 мая 2021, 07:15
"Не протянут 4 года": Британцы "попрощались" с США после слов Маска о России
25 мая 2021, 05:25
"Ответку" давать опасно": Политолог оценила коварство ВСУ в Донбассе
25 мая 2021, 00:50
Эмигрант из Германии придумал, кто сдал Протасевича
25 мая 2021, 05:25
"Мы опасаемся": Nexta заставила работать на себя полицию Польши
25 мая 2021, 09:05
Такого ещё не было: Россия направила в Сирию трёх "всадников ядерного апокалипсиса"
25 мая 2021, 12:45
Запад всё проспит: Россия готовит Крым - 2
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 мая 2021, 20:25
Русский пилот наказал американцев, показавших ему средний палец с палубы корабля - Sohu
22 мая 2021, 17:50
Где-то хихикают Петров и Боширов. Солдат НАТО бьют в Прибалтике
25 мая 2021, 07:15
"Не протянут 4 года": Британцы "попрощались" с США после слов Маска о России
19 мая 2021, 10:05
Лавров замер от хамства "Би-би-си": "Это такие манеры?"
22 мая 2021, 05:00
Политолог определил главный просчёт США с майданом: "Крым не мог не уйти"
24 мая 2021, 04:40
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашенко
20 мая 2021, 12:40
"Может, бахнем?": "Секретная" запись беседы Лаврова, Шойгу и Путина восхитила Рунет
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.