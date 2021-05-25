"Русские у них как кость в горле": Европа встала на путь войны - эксперт

Европа встала на путь войны, когда начала обвинять Россию и Белоруссию в том, что без проблем делают её союзники или она сама. "Белорусы и русские у них как кость в горле", - считает эксперт.

Такое мнение высказал журналист и общественный деятель Юрий Кот, комментируя призыв Великобритании ввести санкции против "Северного потока - 2" в связи с недавним инцидентом в Минске. Британские политики полагают, что Белоруссия не могла осуществить это самостоятельно и что ей помогли спецслужбы России. При этом никаких доказательств традиционно предоставлено не было.

Кот считает, что русские будут виноваты на Западе всегда, что бы они ни делали.

Они могут делать то, что хотят, а мы - то, что нам разрешают. Мы в их глазах виноваты в том, что существуем. Белорусы и русские у них как кость в горле. Мы требуем справедливости и одних и тех же правил для всех, - цитируют журналиста "Народные новости".

По мнению эксперта, Европа встала на путь войны, когда начала нарушать международные правила и демонстрировать двойные стандарты. Он напомнил, что никто на Западе не вводил санкций и не созывал Европарламент, когда по приказу ЦРУ была осуществлена вынужденная посадка самолёта президента Боливии Эво Моралеса, на борту которого американцы рассчитывали найти Эдварда Сноудена. Однако то, что можно США, нельзя Белоруссии. Поэтому сегодня весь коллективный Запад ополчился против Минска, отмечает Кот.

Напомним, что в воскресенье самолёт Ryanair, летевший в Вильнюс, вынужденно сел в Минске из-за сообщения о бомбе. Взрывного устройства на борту не оказалось, однако правоохранительные органы задержали пассажира самолёта - основателя Telegram-канала NEXTA. Данный канал разжигал и координировал массовые беспорядки в Белоруссии из Польши и признан в республики экстремистским.