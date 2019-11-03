"Русские третируют солдат НАТО": Датчане и британцы жалуются, что их "бьют в самое больное"

Русские якобы "повадились изводить семьи военнослужащих НАТО". Мол, угрожают им звонками и вообще всячески третируют. Об этом рассказали голландские и датские военные.

По их словам, женам и подругам летчиков в прибалтийском штабе НАТО названивают неизвестные люди с "русским акцентом".

Начальник оперативного отдела полковник Йенс Вид Лёнборг заявляет, что неизвестные звонят семьям военных и спрашивают: "Вы знаете, чем занимается ваш муж/партнер?"

По данным датского издания Jyllands-Posten, "домогательствам со стороны русских" подверглись и британцы в Эстонии. Журналисты пишут, что им стали приходить на мобильные такие сообщения: "Мы следим за тобой!"

Обвинить во всех грехах "этих русских" поспешили и датчане. Так, датское командование сообщает, что семьи датских солдат, которые находятся на задании в Прибалтике, угроз пока не получали. Но есть нюанс. Так, личный смартфон одного из солдат был взломан и "начал совершать самостоятельные действия", а два других якобы подверглись попыткам фишинга.

"Это показывает, что гарнизон пытаются ударить по самому больному - по семье", - говорит Нильс Тённинг, председатель организации датских офицеров.

Но самое примечательно то, что, разумеется, никаких доказательств причастности "этих плохих русских" здесь нет. Только заявления про "русский акцент" и про то, что, хайли лайкли, это были русские.