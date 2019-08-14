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"Русские теперь за всё отвечают": Алек Болдуин объяснил, почему смерть Эпштейна "повесили" на Москву

14 августа 2019, 00:54  •  89 • Политика
Американский актёр Алек Болдуин уверен, что именно по приказу Москвы в тюрьме Нью-Йорка был ликвидирован миллиардер Джеффри Эпштейн, признанный виновным в торговле детьми. По словам Болдуина, иначе и быть не может, потому что теперь "русские за всё отвечают".
Болдуин, как пишет издание "Брайтбарт", объясняет широкие возможности русских в Америке тем, что у власти находится Дональд Трамп. По мнению Болдуина нынешний президент связан с Кремлём, хотя даже в докладе Мюллера уже было сказано, что никаких доказательств сговора между Трампом и Москвой нет.
Но звезда Голливуда, судя по всему, твёрдо уверен в обратном. Болдуин считает, что именно русские расправились в субботу с финансистом Эпштейном, обвинённым в продаже детей в сексуальное рабство.
"Русские убили Эпштейна. Теперь они за всё отвечают", - заявил Болдуин.
Ранее другие знаменитости и политологи высказали свои версии гибели миллиардера. Многие в Америке, так же как и Болдуин, склонны "повесить" эту смерть на Россию.

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