"Русские теперь за всё отвечают": Алек Болдуин объяснил, почему смерть Эпштейна "повесили" на Москву

Болдуин, как пишет издание "Брайтбарт", объясняет широкие возможности русских в Америке тем, что у власти находится Дональд Трамп. По мнению Болдуина нынешний президент связан с Кремлём, хотя даже в докладе Мюллера уже было сказано, что никаких доказательств сговора между Трампом и Москвой нет.

Но звезда Голливуда, судя по всему, твёрдо уверен в обратном. Болдуин считает, что именно русские расправились в субботу с финансистом Эпштейном, обвинённым в продаже детей в сексуальное рабство.

"Русские убили Эпштейна. Теперь они за всё отвечают", - заявил Болдуин.

Ранее другие знаменитости и политологи высказали свои версии гибели миллиардера. Многие в Америке, так же как и Болдуин, склонны "повесить" эту смерть на Россию.