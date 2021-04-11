"Русские танки-роботы угрожают Украине". Турция напряглась после заявления Шойгу

Турция напряглась после заявления министра обороны России Сергея Шойгу о расширении линейки боевых автоматизированных систем. В Анкаре полагают, что русские танки-роботы "угрожают Украине".

Турецкая газета Milliyet сообщила, что Россия сделала серьёзный прорыв в создании робототехники, имеющей военное значение. Журналисты обратили внимание, что русский телеканал "Звезда" обнародовал изображение танков-роботов, причём сделал это в период обострения конфликта в Донбассе.

Этот шаг России был интерпретирован как угроза Украине, - пишет издание.

Оно отметило, что танки-роботы поступят на вооружение России в ближайшее время. На этой неделе Шойгу осмотрел боевые системы, посетив производственно-технологическое предприятие в Нахабине. Авторы статьи уточнили, что танки управляются из оперативного центра, расположенного внутри бронированного грузовика. Боевые машины вооружены 400-мм автоматической пушкой, противотанковой ракетой "Атака" и огнемётом.

Добавим также, что на этой неделе было объявлено о создании первого в России подразделения с ударными роботами. В него войдут пять комплексов "Уран-9" и 20 боевых машин.

Турция ранее неоднократно выступала в поддержку Украины как в вопросе Крыма, так и в вопросе Донбасса. Она также продала ВСУ турецкие ударные беспилотники "Байрактар", которые ранее поставляла Азербайджану во время войны в Нагорном Карабахе.