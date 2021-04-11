Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."
Путин категорично ответил на требование Меркель по Донбассу
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
Главная / Политика

"Русские танки-роботы угрожают Украине". Турция напряглась после заявления Шойгу

11 апреля 2021, 18:05  •  232 • Политика
Турция напряглась после заявления министра обороны России Сергея Шойгу о расширении линейки боевых автоматизированных систем. В Анкаре полагают, что русские танки-роботы "угрожают Украине".
Турецкая газета Milliyet сообщила, что Россия сделала серьёзный прорыв в создании робототехники, имеющей военное значение. Журналисты обратили внимание, что русский телеканал "Звезда" обнародовал изображение танков-роботов, причём сделал это в период обострения конфликта в Донбассе.
Этот шаг России был интерпретирован как угроза Украине, - пишет издание.
Оно отметило, что танки-роботы поступят на вооружение России в ближайшее время. На этой неделе Шойгу осмотрел боевые системы, посетив производственно-технологическое предприятие в Нахабине. Авторы статьи уточнили, что танки управляются из оперативного центра, расположенного внутри бронированного грузовика. Боевые машины вооружены 400-мм автоматической пушкой, противотанковой ракетой "Атака" и огнемётом.
Добавим также, что на этой неделе было объявлено о создании первого в России подразделения с ударными роботами. В него войдут пять комплексов "Уран-9" и 20 боевых машин.
Турция ранее неоднократно выступала в поддержку Украины как в вопросе Крыма, так и в вопросе Донбасса. Она также продала ВСУ турецкие ударные беспилотники "Байрактар", которые ранее поставляла Азербайджану во время войны в Нагорном Карабахе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



232
Источник
Похожие новости
11 апреля 2021, 02:30
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на краю. А Путин молчит"
11 апреля 2021, 02:30
"Украина развязывает войну, но…": Киеву намекнули на неожиданную альтернативу угрозам
11 апреля 2021, 08:00
"Спутник V" не спасёт - слишком поздно: В Европе признали горькую правду
11 апреля 2021, 08:00
Возмущённой министру обороны Германии дали совет: "В принципе не вспоминать" о русской армии
11 апреля 2021, 14:25
После демарша Эрдогана русским напомнили слова Петра I о "троих", которым нельзя доверять
11 апреля 2021, 12:35
Американский генерал пожаловался: Русские довели янки в Сирии до нервного стресса
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 апреля 2021, 02:30
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на краю. А ...
11 апреля 2021, 01:35
«Зеленский боится до смерти»: В Киеве признали, что первый же удар РФ развалит ВСУ
11 апреля 2021, 04:20
Два удара по русской вакцине: "Россия что-то скрывает"
11 апреля 2021, 02:30
"Украина развязывает войну, но…": Киеву намекнули на неожиданную альтернати...
11 апреля 2021, 08:00
"Спутник V" не спасёт - слишком поздно: В Европе признали горькую правду
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 апреля 2021, 04:30
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
09 апреля 2021, 05:35
Высылка дипломатов –это подготовка к войне в Донбассе: Американист просчитал шаги США
09 апреля 2021, 14:45
Путин категорично ответил на требование Меркель по Донбассу
11 апреля 2021, 04:20
Два удара по русской вакцине: "Россия что-то скрывает"
05 апреля 2021, 02:35
Кедми назвал страну, которую США безжалостно поставят под первый удар
09 апреля 2021, 02:50
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
08 апреля 2021, 04:50
Зеленскому подсказали единственный вывод от посещения Донбасса: "Он получит гарантии, если…"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.