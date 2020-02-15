"Русские супостаты с лаптями и ракетами"Калибр": Сатановский дерзко ответил врагам России

Политолог Евгений Сатановский в своём авторском Telegram-канале "Армагеддоныч" обратил внимание на взаимоотношения между государствами. В том числе на желание многих сделать нашу страну зависимой.

"Израиль от Америки зависит. И сильно. Россия от Польши, Украины и стран Балтии - нет. И ни от кого не зависит, - подчеркнул при этом эксперт. - Хотя многим в стране и за её пределами хочется, чтобы зависела".

И тут же дерзко ответил врагам России: "Ну, мало ли кому чего хочется…"

Политолог обратил также внимание на то, что "у Израиля с Америкой отношения не идеальные, но официально - ровные", а "у нас с перечисленными грандами мирового уровня - как у медведя с таёжным гнусом. Вьются, пьют кровь и жужжат, жужжат…".

При этом эксперт подчёркивает, что говорит не о людях, поскольку в этих странах есть и "те, кто в описанную схему укладываются, есть нормальные, а есть и просто замечательные". А вот в руководстве этих стран "проросла и заколосилась такая гнусь…".

"Таких эскапад против соседей, как приняты в упомянутой пятёрке героев будущей войны НАТО с Россией, хранителей невинности Европы перед лицом восточного варварства (кто не понял - это про нас), фронтира альянса и плацдарма сдерживания русских (и примкнувших к ним) супостатов с их лаптями, онучами, зипунами и ракетами "Калибр", в страшном сне себе представить нельзя", - обращает внимание Сатановский.

Он сравнивает поведение этих стран с тем, как сдержанно, вежливо и терпеливо отвечает на это российская сторона.

"Первичные вербальные инстинкты сдерживают, с соседями по фене не разговаривают, по понятиям им оборотку не включают, а про беспредел и речи нет", - резюмировал политолог.