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"Русские, спасайте, убивают!": В Сирии толпа мирных жителей едва не растерзала американцев

18 февраля 2020, 19:39  •  61 • В мире
Казалось бы, затухшее уже событие в Сирии, когда русские солдаты вызволили американских военных из рук разгневанного сирийского населения и, защищая далее, сопроводили их до базы, продолжает высветляться всё новыми замечательными подробностями.
Автор:
Цыганов Александр
Новые мазки на это эпическое полотно наложил только что начальник координационного центра ВС России в Сирии, генерал-майор Яков Резанцев.
Но сперва — основной фон. Американские военные в провинции Хасаке восточнее города Камышлы перекрыли дорогу местным жителям. Когда те начали возмущаться, бравые "джи-ай" трусливо открыли стрельбу по толпе. В результате был убит 14-летний мальчик, ещё один человек был ранен. От окончательного растерзания американцев спасли русские военнослужащие, которые своим заслуженным среди сирийцев авторитетом смогли утихомирить толпу и проводили заокеанских "партнёров" в пункт их базирования.

А из зала кричат: "Подробности!".

И вот теперь постепенной всплывает всё больше порой забавных, а порой и позорных для американцев подробностей того инцидента.
В изложении генерала Резанцева, в частности, выясняется, что столкновение с местными жителями у американцев произошло из-за их же "неправомерных действий". Военные США по какой-то причине ушли от спланированного маршрута, уклонившись от него на 3,5 км. Там они наткнулись на блокпост Сирийской арабской армии (САА) в населённом пункте Харбат-Хамо. Дальше всё естественно: сирийские бойцы отказались пропускать незапланированный и не согласованный с ними иностранный патруль через охраняемый ими рубеж. Представители же "лучшей армии" мира высокомерно решили не подчиняться военным страны, на территории которой они, американцы, находятся без разрешения, незаконно и выступают фактически в роли оккупантов.
Что уж там сделали с оккупантами сирийцы, все участники инцидента некоим образом обходят молчанием, но, как сказал Яков Резанцев, "один из автомобилей коалиции застрял на обочине, а второй вышел из строя".
Далее к месту происшествия собралась толпа примерно в одну тысячу человек. Началась словесная перебранка. Со стороны сирийцев, как подчёркивают участники расследования инцидента, оружия ни у кого не было, да и толпа состояла в основном из стариков, женщин и детей. Но именно против них американцы открыли беспорядочную стрельбу.
Потом подоспели русские военные полицейские, которых… вызвали американцы! Как в каком-нибудь Арканзасе по телефону 911: "А-а, полиция, скорее, мне страшно, меня убивают!"
Русские приехали и помогли, успокоив толпу словами на арабском: "Он скоро уедет", имея в виду американский патруль.
Как отметил генерал Резанцев, военным США ещё повезло застрять на въезде в посёлок, так как из глубины населённого пункта вывести их было бы проблематично.
Но самая примечательная деталь в рассказе генерала — что те самые гордые и высокомерные американцы, которые несколько раз нагло не пропускали русские военные патрули по предписанному маршруту, тут на действия и рекомендации наших граждан "реагировали адекватно". Присмирели гордые "лучшие в мире" солдатики!

Американские "храбрецы"

Как выясняется из некоторых других свидетельств, Яков Резанцев ещё и сгладил кое-какие нелицеприятные для заокеанского воинства подробности.
На одном из видео с места столкновения сирийского "мирняка" с "суперсолдатами" видно, как один безоружный сирийский юноша отобрал у американцев флаг США, а те лишь пятились и наставляли оружие на толпу.
Похоже, тогда одним из выстрелов и был убит 14-летний местный подросток.
Со стороны армии США также оказались потери. Но, к счастью для человечества, санитарные: один из лучших в мире воинов поцарапался… собственным оружием.
Вашингтон не стесняется вводить войска на чужую территорию. Фото: Bumble Dee / Shutterstock.com
Естественно, по всему миру в информационных сетях пошли издёвки и глумления над "воинами света". Американцев обзывают и "бессильными", и "бестолковыми пиндосами", и "даунами", и "скудоумными трусами".
Но тут чувство справедливости призывает не то чтобы защитить американских солдат — стрельба по толпе мирных и в ходе военных действий, а уж тем более вне их считается военным преступлением. Тем более если тут ещё и убийство фигурирует. Но всё же признаем: общение с накалённой толпой для военных любой страны — сложная психологическая задача. Армия ведь что? Она заточена на уничтожение противника. А кто для неё противник? А любой, кто находится по ту сторону прицела. Потому что — армия. Потому что она — инструмент, который назначен уничтожать любого, против кого его поставили. И ничего личного. За тем, кто, зачем и против кого оборачивает вооружённый инструмент, это к политикам.
И в этом смысле справедливо будет сказать, что случившееся — да, наверняка со словом "случайно" — убийство сирийского подростка было если не запланировано, то заложено как неизбежность именно в Вашингтоне. Когда тамошние политики по собственному решению и воле вводили свои войска на чужую территорию. Куда их никто не звал. И где, вследствие этого, друзей у них нет по определению. Как не может быть друзей у оккупанта.

Понять и… не простить!

Можно возразить: а всякого рода помощники, пособники, коллаборационисты? Вот сколько подобных "друзей" нашли себе фашисты на Украине в своё время. И, очевидно, достаточно искренних друзей, коли уже их потомки яростно и последовательно восстанавливают на нынешней Украине культ истово служивших фашистам предков-предателей.
Да и в Сирии вон — курды. Вполне себе поддерживают и обслуживают американцев.
Верно, но не совсем. Коллаборационисты — не друзья. Это — обслуга. К тому же пошедшая против собственной страны и собственного народа. И пусть, как сирийские курды, они не считают Сирию своей страной, а сирийцев — своим народом, на деле реальность границ и государств никуда не исчезает. И если ты борешься против собственного государства на одной стороне с интервентами из чужого государства, твои убеждения уже ничего не значат. Ты — предатель. И даже если враг победит, дальше у тебя одна судьба — обслуживать интересы победившего чужого государства.
Как отметил генерал Резанцев, военным США ещё повезло застрять на въезде в посёлок, так как из глубины населённого пункта вывести их было бы проблематично. Фото: AP / ТАСС
В этом смысле случай в селении Харбат-Хамо очень характерен. Американцев можно понять в том, как они действовали. Ну в самом деле — не устраивать же им было настоящее боевое сражение с безоружной толпой! А как иначе с ней справиться, с толпой-то? Да враждебной, агрессивной! Это же не полиция и не жандармерия какая, на подобные столкновения натасканная и вооружённая. Только и остаётся солдату в таких случаях что отступать потихоньку да постреливать в воздух, отпугивая наиболее горячих "оппонентов".
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Но значит ли это, что американцам можно простить то, что они сделали? Конечно, нет. Потому что дело, повторимся, не в данном инциденте, а в той политике США, частью которого он стал. Что Америка делает в Сирии? Куда её, повторимся, никто не звал. Защищает нефтяные месторождения, отвечают великолепные американские военные. Понятно, что с подачи великолепных американских политиков. От кого защищают? От сирийцев, от законного сирийского правительства. И сами это прямым текстом и говорят.
Отсюда что? Правильно, интервенция с оккупацией. Без вариантов, как бы Вашингтон ни блеял дальше про высшие цели отъёма нефти у законного владельца.
А отсюда уже совсем короткий вывод: американцы находятся в Сирии как бандиты. Вот и отношение к ним соответствующее. И как ни понимай конкретных солдатиков из попавшегося под горячую руку толпы конвоя, общая ситуация вокруг них вполне однозначна: в Сирии окопались американские бандиты.
Именно в качестве бандитов они перекрывали дороги перед русскими конвоями, зная, что, в отличие от Вашингтона, в Москве политики не бравируют своей наглостью и безголовостью и не поставят свой вооружённый инструмент в то положение, где их армии останется только стрелять в американцев. Они знали, что по большому счёту Москва не пойдёт на войну из-за двух-трёх столкновений на дороге без применения оружия. Они знали, что безнаказанны.
И вот здесь самое забавное и выходит. Это не солдатики американские — трусы. В данном случае. Это сама бандитская оккупация струсила.
И приползла за защитой к русским.

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