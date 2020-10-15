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"Русские слишком много воевали": Кто втягивает Россию в конфликт с Турцией?

15 октября 2020, 11:55  •  94 • Политика
Отец Андрей Ткачёв высказался о попытках неких сил втянуть Россию в конфликт с Турцией. По его словам, "русские слишком много воевали". Кто пытается столкнуть лбами два государства и с какой целью?
Протоиерей Андрей Ткачёв прокомментировал недавнее обострение отношений между Москвой и Анкарой, которое произошло на фоне конфликта в Нагорном Карабахе. Россия занимает подчёркнуто нейтральную позицию, призывая обе стороны конфликта к переговорам. Турция же встала на сторону своего союзника Азербайджана и оказывает ему не только дипломатическую помощь.
На днях министр обороны РФ Сергей Шойгу в беседе со своим турецким коллегой Хулуси Акаром заявил, что Москва обеспокоена переброской в Карабах подконтрольных Турции сирийских боевиков. Акар же предупредил российского министра о готовности организовать турецко-азербайджанское наступление на Карабах.
По словам отца Андрея Ткачёва, существуют силы, которые намеренно пытаются столкнуть Россию и Турцию ради своей выгоды. Он отметил, что русский солдат очень много воевал и далеко не всегда его оружие отстаивало интересы Отечества. При разных правителях он выступал то за пруссаков, то за французов, то за африканцев. При этом о благе самого русского народа мало кто беспокоился.
Я бы хотел остудить горячие головы. Русские воевать ни за кого больше не должны. Мы вечно воюем. При красных, при Брежневе, при других этих жуликах краснопузых мы кормили половину Африки в ущерб собственному человеку, - отметил священнослужитель, выступая в авторской программе "Святая правда".

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