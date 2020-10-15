"Русские слишком много воевали": Кто втягивает Россию в конфликт с Турцией?

Протоиерей Андрей Ткачёв прокомментировал недавнее обострение отношений между Москвой и Анкарой, которое произошло на фоне конфликта в Нагорном Карабахе. Россия занимает подчёркнуто нейтральную позицию, призывая обе стороны конфликта к переговорам. Турция же встала на сторону своего союзника Азербайджана и оказывает ему не только дипломатическую помощь.

На днях министр обороны РФ Сергей Шойгу в беседе со своим турецким коллегой Хулуси Акаром заявил, что Москва обеспокоена переброской в Карабах подконтрольных Турции сирийских боевиков. Акар же предупредил российского министра о готовности организовать турецко-азербайджанское наступление на Карабах.

По словам отца Андрея Ткачёва, существуют силы, которые намеренно пытаются столкнуть Россию и Турцию ради своей выгоды. Он отметил, что русский солдат очень много воевал и далеко не всегда его оружие отстаивало интересы Отечества. При разных правителях он выступал то за пруссаков, то за французов, то за африканцев. При этом о благе самого русского народа мало кто беспокоился.