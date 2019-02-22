"Русские считают Арктику своим владением": Адмирал ВМС США пожаловался на амбиции России и Китая

Адмирал ВМС США Джеймс Фогго в интервью Washington Examiner пожаловался на амбиции России и Китая по Северному морскому пути, заявив, что это "ничьи воды". При этом он упомянул, что "русские считают Арктику своим владением", но уверяет, что Америка хочет видеть Севморпуть "открытым и свободным".

США уже не в первый раз высказывают свою озабоченность по поводу Арктики и Северного морского пути. Вот и на этот раз командующий Военно-морскими силами США в Европе и Африке и командованием Объединенных сил Неаполя адмирал Джеймс Фогго в интервью Washington Examiner пожаловался на амбиции России в этом регионе.

"Русские считают Арктику своим владением", - напомнил Фогго и тут же заявил, что Севморпуть - это "ничьи воды".

При этом большее беспокойство американского адмирала вызвала уже и не Россия, а Китай. Фогго потребовал "свободный и справедливый доступ" к Северному морскому пути всех стран так называемого Арктического совета, напомнив, что и Америка является его членом.

Китай же, как пишет автор публикации, не входит в Арктический совет, но в 2013 году ему был предоставлен статус "наблюдателя".

По мнению адмирала ВМС США, Пекин надеется использовать Северный морской путь для передвижения торговых судов.

"Они хотят убедиться, что у них есть возможность пересечь Северный полюс и привлечь торговое движение", - пояснил Фогго, добавив, что американские компании "не заинтересованы" в плавании по такому "Полярному шелковому пути".

Учитывая торгово-экономическую войну, которую развязал Вашингтон против Пекина, заявления американского адмирала не очень удивляют. Разумеется, Соединенным Штатам не хотелось бы иметь конкурента на Севморпути.

"У китайцев есть множество различных типов судов, которые могут проходить через Арктику, - отмечает Фогго. - Поэтому они хотят убедиться, что у них там есть доля".

СМИ напоминает, что ранее госсекретарь США Майк Помпео также озаботился активностью не только Москвы, но и Пекина в Арктике.

"Если Америка не будет вовлечена, если мы отступим, люди заполнят вакуум, и русские, и китайцы видят это и используют любую возможность, какую только могут, - цитирует издание главу Госдепа США. - И мы считаем, что это представляет риск для свободолюбивых стран, таких как Исландия и Америка".

Издание The Wall Street Journal рассказало об угрозе военного командования США организовать операцию "по обеспечению свободы судоходства" в Арктическом регионе. Для этого, по информации журнала, летом этого года по арктическим водам пройдёт какой-то американский корабль.

Речь идет о командующем ВМС США Ричарде Спенсере. Именно он пообещал летом 2019 года отправить в Арктику американские военные корабли, чтобы проверить, способны ли они действовать в северных водах. В отсутствие ледоколов флагманом может стать авианосец "Гарри Трумэн".

В октябре 2018 года, во время учений Trident Juncture в арктической части Норвегии, авианосец "Гарри Трумэн" в целом справился с экстремальными условиями, однако суда сопровождения и снабжения вынуждены были повернуть назад. А один из десантных кораблей во время перехода из Исландии в Норвегию даже получил повреждения.

Ричард Спенсер не преминул съязвить по поводу исследовательских и поисково-спасательных миссий, которые выполняют российские моряки в Арктическом регионе. "Я думаю, нам тоже надо там что-нибудь искать и кого-то спасать", - отметил он.

Стоит отметить: в конце 2018 года американские эксперты полагали, что Дональд Трамп "похоронил" экспансию США в Арктике, выбрав в качестве финансового приоритета траты в области внутренней безопасности, включая 5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Так, член Палаты представителей Люсиль Ройбал-Аррард отмечала, что всего 750 млрд долларов позволили бы Америке возобновить программу строительства и спустить на воду новый ледокол в Арктике. Но теперь США располагают только одним судном, приспособленным для условий Северного Ледовитого океана. Ему 40 лет, и запчасти приходится покупать на eBay. В то время как ледокольный флот России насчитывает 40 судов.

Как ранее сообщалось, ледокол береговой охраны США Polar Star достиг предельного срока службы еще 12 лет назад. А в январе 2018 года он получил серьёзные повреждения. Еще один ледокол, которым располагают США, находится в Антарктике и, как полагает издание, будет оставаться там до конца своих дней.

Российские военные эксперты оценили планы ВМС США по проведению военных учений в Арктическом регионе крайне скептично. Так, по мнению Игоря Коротченко, если США все-таки отважатся на учения в Арктическом регионе, то у них большие шансы потерпеть в этом мероприятии фиаско, вмерзнув в лед. И за помощью они, конечно же, вынуждены будут обращаться к России, потому что только уникальные характеристики наших кораблей смогут им помочь.

При этом европейские наблюдатели не исключают, что США пойдут на повторение керченской провокации в Арктике. Такое мнение недавно высказало немецкое издание Telepolis.

Журналисты опирались на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заговорил о противолодочной войне.

″Россия расширяет свое военное присутствие. В ходе крупномасштабного учения "Трезубец" НАТО заявляет, что инциденты, подобные Керчи, можно повторить и здесь″, - сообщают авторы издания.