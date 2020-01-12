"Русские сбили Boeing MH17": После признаний Ирана информационная война развернулась против России

Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер решил внести посильный вклад в попытку хоть как-то притянуть к нынешней повестке Россию, пишет в своём Twitter журналист Юлия Витязева.

"Команда "газы" таки была дана. Уточняю: "ДАЖЕ Иран - эталон чести и мужества НА ФОНЕ России". Вот так полностью звучит либеральная повестка", - заметила журналист, приведя цитаты Пайфера.

В частности, политик вспомнил, как в 1988 году США спустя сутки признали, что сбили иранский самолёт, а в 2001 году Киев через девять дней после крушения лайнера "Сибирь" взял на себя ответственность за катастрофу. По мнению Пайфера, Россия уже пять лет "путает следы" в расследовании крушения MH17 над Украиной.

Витязева также привела цитату финансиста Уильяма Браудера, который в своём Twitter написал, что Иран признался в ужасном преступлении спустя неделю, а русские, сбившие MH17, молчат пять лет.

"Тяжёлая артиллерия подтянулась", - иронизирует Витязева.

Не выдержал и автор Telegram-канала "Саваничи", отметив, как либералы, которые ещё вчера называли Иран дикарями, быстро "переобулись".

"Сначала либералы называют Иран дикарями и нефте-верблюжьей страной третьего мира, потешаются над давкою людей на похоронах Сулеймани. А сегодня для них Иран - эталон чести и порядочности. Так кто переобулся?" - пишет автор канала.

Так, не остался равнодушным к признанию Ирана бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. В своём Twitter он назвал честность "лучшей политикой", добавив, что кое-кому стоит этому поучиться. В комментариях не выдержали:

"Так в чём проблема, возьми с них пример и публично признайся во всём, что совершил. Если сам топишь за честность, так и будь таким до конца", - написал @Denchik_komap.

В свою очередь Витязева призывает обратить внимание, как западное информационное пространство накачивают темой "непризнания" Россией ответственности за сбитый малайзийский Boeing и как на Украине "дружно начали истерить" о том, что украинский лайнер сбили российским ПВО.

"При этом публику уводят от главного: от того, что именно президент США Дональд Трамп спровоцировал напряжённость в регионе. И действия Ирана в тот самый день и час были оборонительного характера. Что, разумеется, не отменяет вины за случившееся.

Но нам опять хотят навязать обсуждение последствий безответственного с геополитической точки зрения поступка США, уведя подальше в тень причину произошедшего", - пишет Витязева.

Она признаёт, что это неотъемлемый элемент информационной войны, однако досадно, что многие пользователи соцсетей этого не понимают и поддаются на такие манёвры со своим сознанием, говорит Витязева.

"В результате это приводит к тому, что сегодня никто не заикается о том, что погибшие пассажиры украинского Boeing - это могилы на личном кладбище Трампа и его администрации", - считает журналист.