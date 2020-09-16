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"Русские получили устное обещание": Горбачёв в 1990-м допустил роковую ошибку
16 сентября 2020, 19:30 • 139 • В мире
Журналист хорватского издания Advance Антун Роша рассказал, о чём "забыл" первый президент СССР Михаил Горбачёв. По его словам, при заключении договора об объединении ФРГ и ГДР, по всей видимости, русские получили лишь устное обещание, что НАТО не будет распространяться на восток.
Однако эти устные обещания ничем не подкреплены. Именно это и может стать ахиллесовой пятой для современной России. По мнению Антуна Роша, Горбачёв должен был в письменном виде закрепить эти договорённости о нерасширении западного военного блока, а не удовлетвориться устными.
Косвенно, что такие обещания со стороны Запада были, подтверждают слова американского госсекретаря Джеймса Бейкера, который в феврале 1990 года несколько раз прямо говорил, что НАТО "ни на пядь не продвинется дальше на восток".
Однако в договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии такого пункта нет. Тем более американский представитель Роберт Зоэллик, который присутствовал на переговорах по соглашению, впоследствии утверждал, что произошло "недопонимание" и таких обещаний никто никому никогда не давал.
"Трудно поверить, но русские не настаивали на этом и в итоге, похоже, получили лишь "устное обещание", - говорится в публикации Роша.
В итоге последствия этого спорного момента могут теперь аукнуться Москве.
"И если однажды встанет вопрос о вступлении Украины или Грузии в НАТО, напряжённость может перерасти в глубочайший кризис и эскалацию на востоке Европы… Тогда Россия снова вспомнит об обещаниях, данных в 1990 году, а американцы ответят: "Где это написано? Нигде!" - подчёркивает журналист.
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