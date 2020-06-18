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"Русские поигрывают мускулами": "Синьхуа" расшифровало сигналы парада Победы

18 июня 2020, 20:00  •  167 • В мире
Китайское издание "Синьхуа" расшифровало скрытые сигналы парада Победы, который Россия проводит, несмотря на пандемию. По мнению китайцев, русские как бы "поигрывают мускулами", показывая "партнёрам" свою военную мощь.
Китайские журналисты рассказали своим читателям, почему, по их мнению, Россия решила не отказываться от проведения военного парада, несмотря на пандемию коронавируса. Он состоится 24 июня на Красной площади, но страна уже полностью подготовилась к нему. Издание "Синьхуа" поясняет: именно 24 июня 1945 года советская Красная армия провела парад в честь Победы, поэтому и была выбрана эта дата.
Этим парадом Россия, прежде всего, хочет показать военную мощь. Это ей необходимо, потому что в последние годы западные страны во главе с США усиливают стратегическое сдерживание России, разворачивают противоракетные системы в Европе, выходят из соглашений, разрывают договор открытого неба, пишет автор. Кроме того, западные страны не скрывают, что готовятся к проведению ядерных испытаний. Словом, демонстрируют полный набор ударов по России.
Решение во что бы то ни стало провести в этом году военный парад - это возможность "поиграть мускулами", чтобы удержать вероятных противников от нападения, считает автор. Кроме того, парад Победы - прекрасный повод укрепить военно-патриотический дух народа и напомнить о национальной гордости. Путин как бы хочет показать: несмотря на пандемию и прочие проблемы, статус России - победителя во Второй мировой войне не изменится.

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