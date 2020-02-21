"Русские подкупили водителя снегохода": Норвежцы нашли "причину" победы Большунова в масс-старте

По мнению двукратного чемпиона мира Иверсена, снегоход помог Большунову, прикрыв его от бокового ветра.

"Россия, возможно, заплатила водителю снегохода. Русские считают, что мы заплатили Крюгеру за то, чтобы он столкнулся с Большуновым. Так что теперь я подозреваю, что Россия заплатила водителю снегохода", - цитирует лыжника Dagbladet.

При этом норвежец решил всё же пересмотреть трансляцию гонки.

Ранее Большунов пришел первым в масс-старте, обогнав соперников, в том числе норвежца Йоханнеса Клебо, почти на минуту. При этом по ходу гонки у российского спортсмена сломалась палка, по словам тренера, не без посторонней помощи. Выручил товарища другой российский лыжник Денис Спицов, который отдал ему свою.

Снегоход, о котором говорит Иверсен, - транспорт журналистов, которые ехали неподалёку от спортсменов и вели трансляцию.

Сейчас Большунов уверенно возглавляет общий зачёт.

Ранее сообщалось, что норвежец Хегстад Крюгер упал на лыжи Большунова во время спринта, повалив российского спортсмена и лишив его шансов догнать соперников.