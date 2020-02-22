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"Русские первые начали": Американцы нелепо оправдались за вытесненный "Тигр-М" в Сирии
22 февраля 2020, 08:09 • 116 • В мире
Американский полковник Майлс Кэггинс нелепо оправдался за вытесненный российский "Тигр-М" на дороге в Сирии. Из его заявления следует, что российские военные якобы регулярно нарушают правила, и вообще русские первые начали.
Так военный прокомментировал инцидент от 19 февраля, в ходе которого американский броневик M-ATV Oshkosh не пропустил на дорогу российский "Тигр-М", обгонявший его по обочине. В результате под колеса едва не попал проходивший мимо сириец.
"Российский патруль, который не придерживался правил по предотвращению конфликтов, был препровождён за пределы территории, где проходят операции американских сил", — заявил Кэггинс изданию The Jerusalem Post.
Полковник заверил, что русские военные якобы "регулярно нарушают протоколы по предотвращению конфликтов".
В то же время Кэггинс добавил, что в целом стороны общаются корректно и профессионально.
Примечательно, что в Сирии было уже много инцидентов, когда именно американцы не пропускали русские патрули по предписанному маршруту. Однако несколько дней назад военные США буквально кинулись за помощью русских и попросили их защитить от сирийской толпы.
Инцидент произошел после убийства 14-летнего мальчика в Хасаке. Взбешённая толпа местных жителей едва не растерзала американских солдат.
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