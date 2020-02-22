"Русские первые начали": Американцы нелепо оправдались за вытесненный "Тигр-М" в Сирии

Так военный прокомментировал инцидент от 19 февраля, в ходе которого американский броневик M-ATV Oshkosh не пропустил на дорогу российский "Тигр-М", обгонявший его по обочине. В результате под колеса едва не попал проходивший мимо сириец.

"Российский патруль, который не придерживался правил по предотвращению конфликтов, был препровождён за пределы территории, где проходят операции американских сил", — заявил Кэггинс изданию The Jerusalem Post.

Полковник заверил, что русские военные якобы "регулярно нарушают протоколы по предотвращению конфликтов".

В то же время Кэггинс добавил, что в целом стороны общаются корректно и профессионально.

Примечательно, что в Сирии было уже много инцидентов, когда именно американцы не пропускали русские патрули по предписанному маршруту. Однако несколько дней назад военные США буквально кинулись за помощью русских и попросили их защитить от сирийской толпы.

Инцидент произошел после убийства 14-летнего мальчика в Хасаке. Взбешённая толпа местных жителей едва не растерзала американских солдат.