"Русские, они повсюду!": Французские читатели высмеяли обвинения России в кибератаках

ЕС осуждает "кибершпионаж России" и угрожает санкциями. "Ну сильны же эти русские, они повсюду", - высмеяли европейских политиков французы.

ЕС осудил "неприемлемую" деятельность России в области кибершпионажа против европейских политиков, пишет французское издание Le Figaro. Читатели напомнили, как США шпионили за канцлером Германии.

В материале речь идёт о хакерской группировке Ghostwriter, деятельность которой связали с Россией. Разумеется, никаких доказательств, кроме предположений, представлено не было.

Некоторые государства - члены ЕС наблюдали злонамеренные кибератаки со стороны Ghostwriter и связали их с Россией,

- заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В комментариях французские читатели пишут, что уже устали слышать про вездесущих "русских хакеров", которые уже взломали всё, что только можно. Также многие припоминают скандал с прослушкой ЦРУ.

Ну сильны же эти русские, они повсюду,

- пишет читатель под ником Rich.

Это становится утомительно. Если бы не было России, что бы говорили и писали Соединённые Штаты… Европейский союз… Франция?

- добавляет Barbiers et guignoles.

США вместе с ЦРУ и АНБ прослушивают наших европейских лидеров, включая Меркель, а нам до лампочки. Двойные стандарты. Какой спектакль!

- негодует Lolo Leber.

Ну конечно, за Россией или Китаем никто не шпионит. Особенно страны Оси Добра. И Запад никогда не пытается вмешиваться во внутренние дела этих двух стран. Нам ли не знать об этом!

- иронизирует pck.

Напомним, что американские спецслужбы регулярно прослушивали телефонные разговоры европейских политиков, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом стало известно благодаря экс-сотруднику спецслужб США Эдварду Сноудену. Он предал огласке целую серию преступлений США.