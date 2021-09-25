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"Русские, они повсюду!": Французские читатели высмеяли обвинения России в кибератаках
25 сентября 2021, 01:45 • 68 • Политика
ЕС осуждает "кибершпионаж России" и угрожает санкциями. "Ну сильны же эти русские, они повсюду", - высмеяли европейских политиков французы.
ЕС осудил "неприемлемую" деятельность России в области кибершпионажа против европейских политиков, пишет французское издание Le Figaro. Читатели напомнили, как США шпионили за канцлером Германии.
В материале речь идёт о хакерской группировке Ghostwriter, деятельность которой связали с Россией. Разумеется, никаких доказательств, кроме предположений, представлено не было.
- заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В комментариях французские читатели пишут, что уже устали слышать про вездесущих "русских хакеров", которые уже взломали всё, что только можно. Также многие припоминают скандал с прослушкой ЦРУ.
- пишет читатель под ником Rich.
- добавляет Barbiers et guignoles.
- негодует Lolo Leber.
- иронизирует pck.
Напомним, что американские спецслужбы регулярно прослушивали телефонные разговоры европейских политиков, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом стало известно благодаря экс-сотруднику спецслужб США Эдварду Сноудену. Он предал огласке целую серию преступлений США.
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