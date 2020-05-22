"Русские, очнитесь, у вас из-под ног страну выдергивают": На Кавказе уже всё понимали - Зюганов

По мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, образование, здравоохранение и наука - это самые главные сферы, без которых у России нет никакого будущего, и ещё недавно мы ими гордились.

"И что сейчас делают? В три раза почти сокращают число коек для инфицированных больных - не нужно, простаивают, - одновременно лишают финансирования регионы, деньги оттуда сюда перекачивают. Одновременно оставили с нищей зарплатой тех, кто работает. И одновременно даже Кудрин в своём отчёте показал - 42 процента медиков выгоняют за три года. И потом вдруг увидели, появился этот вирус, и поняли, что класть некуда, и не дай бог, пик будет, тогда они задохнутся, и действительно они задохнутся", - сказал Зюганов в эфире программы "Царьград. Главное".

Он напомнил, как экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков "крушил" госпитали. Тогда, по словам Зюганова, он специально ходил к президенту и говорил, что эти госпитали - лучшее, что сделали в стране, они обслуживают не только военных.

"Еле-еле остановили. Но почти половину-то порезали. Теперь Шойгу, давайте его поздравим, он именинник, ему юбилей, он многое для армии сделал, он с нуля МЧС создал, довольно мощную, современную структуру. А теперь мы показываем, что можем строить за неделю. Вот за неделю можем строить, а передать деньги…" - сокрушается Зюганов.

По его мнению, все реформы оптимизации произошли, поскольку нет чётко выработанной стратегии, нет ясного чёткого плана, нет понимания приоритетов.

"Я охрип в Думе, говорил, наш главный приоритет - это образование, здравоохранение и наука. Каждый пятый рубль должен обязательно идти сюда, без этого мы не можем быть современными и не можем иметь будущее. Цифровая экономика хорошо, но для цифровой экономики нужны талантливые математики, умные люди, чёткие и талантливые программисты. У нас полтора миллиона работают по всему миру, давайте их позовём, приедут, наладят, организуют, привезут уникальный опыт из многих стран. Как об стенку", - жалуется Зюганов.

По его словам, на это ему ничего не отвечают, только молча соглашаются, но ничего не делают.

"Вот русский вопрос, русский стержень державы. "Советская Россия" описала прекрасно, можно почитать. Тут и Гагарин, и русский богатырь, и Шукшин, целый специальный номер "Правды". Я разослал четыреста экземпляров, разослал президенту, Совету безопасности, правительству, губернаторам с просьбой: прочитайте и рассмотрите. Я не претендую на авторство. Я настаиваю на том, что это главный вопрос. Если и дальше будет этот стержень истончаться, разрушаться, если мы не отстоим свою Победу, не одолеем это англосаксонское нашествие на нашу культуру, язык, верования, традиции, нам нечем будет держать в единстве", - предупредил политик.

Он напомнил, как даже на совете ЦРУ, где определяли главные опасности ближайшего времени, поставили на первое место из этих опасностей исчезновение русского народа.

"Разрушение русской составляющей на наших просторах означает распад этих территорий, и дальше неизбежно сильные и удачливые соседи схватятся за передел этого гигантского куска земли, напичканного великолепной всей таблицей Менделеева", - пояснил Зюганов.

Но для некоторых, по его словам, эта тема - табу. Хотя в регионах её хорошо понимают. Так, Зюганов признался, что был потрясён, что даже Кавказ обеспокоен русским вопросом.

"Я на Кавказе 10 лет работал. Я был потрясён, когда Патимат Гамзатова - она была министром культуры в Дагестане, мы пригласили в Колонный зал, выступали - она выходит на трибуну, умная, симпатичная женщина, и говорит: Ррусские, очнитесь, у вас из-под ног страну выдёргивают, мы без вас все пропадём". Как только русские стали уходить, у них пять войн прокатилось", - рассказал Зюганов.