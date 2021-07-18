"Русские нужны нам больше": Немцы раскритиковали Байдена за нападки на "СП-2"

Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку - 2". "Русские нужны нам больше, чем мы русским в ближайшем будущем", - пишут они в комментариях.

После встречи президента США Джо Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель американский лидер заявил, что ему удалось договориться по всем вопросам, кроме газопровода "Северный поток - 2", пишет немецкий журнал Der Spiegel. Немецкие читатели обрушились с критикой на главу Белого дома.

По словам Байдена, он ещё раз предостерёг Меркель по поводу "Северного потока - 2", однако госпожа канцлер осталась при своей позиции. Президент США заверил, что это не мешает Вашингтону и Берлину оставаться хорошими друзьями. В комментариях немцы высказали сильные сомнения по данному поводу.

Я не уверен, что США - наш добрый друг. Партнёр - да, но друзья должны быть на равных, а у меня нет ощущения, что в данном случае это так,

- комментирует пользователь под ником Paul-5F2PO8IMR.

Это продолжение холодной войны в экономической сфере. При этом Западу следует отказаться от своей русофобии и прекратить гнать Россию в руки Китая… Русские нужны нам больше, чем мы русским в ближайшем будущем,

- отмечает Grauwolf1949.

Почему русский газ должен непременно поставляться через Украину, мне непонятно,

- негодует LeonOxuiertg.

Совершенно очевидно, что США заинтересованы в поставках своего сжиженного газа. Танкерами. Поэтому удобный газопровод из России для них как бельмо на глазу,

- указывает Supergrobi.

Напомним, что США всеми силами пытались остановить строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Вашингтон вводил санкции против кораблей-трубоукладчиков и всех причастных к проекту. Тем не менее в итоге в Белом доме были вынуждены признать, что остановить "Северный поток - 2" уже нереально.