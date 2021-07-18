|
"Русские нужны нам больше": Немцы раскритиковали Байдена за нападки на "СП-2"
18 июля 2021, 01:10 • 150 • Политика
Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку - 2". "Русские нужны нам больше, чем мы русским в ближайшем будущем", - пишут они в комментариях.
После встречи президента США Джо Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель американский лидер заявил, что ему удалось договориться по всем вопросам, кроме газопровода "Северный поток - 2", пишет немецкий журнал Der Spiegel. Немецкие читатели обрушились с критикой на главу Белого дома.
По словам Байдена, он ещё раз предостерёг Меркель по поводу "Северного потока - 2", однако госпожа канцлер осталась при своей позиции. Президент США заверил, что это не мешает Вашингтону и Берлину оставаться хорошими друзьями. В комментариях немцы высказали сильные сомнения по данному поводу.
- комментирует пользователь под ником Paul-5F2PO8IMR.
- отмечает Grauwolf1949.
- негодует LeonOxuiertg.
- указывает Supergrobi.
Напомним, что США всеми силами пытались остановить строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Вашингтон вводил санкции против кораблей-трубоукладчиков и всех причастных к проекту. Тем не менее в итоге в Белом доме были вынуждены признать, что остановить "Северный поток - 2" уже нереально.
Подпишитесь на нас
150
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 июля 2021, 08:10
|
11 июля 2021, 18:45
|
15 июля 2021, 00:40
|
13 июля 2021, 07:25
|
11 июля 2021, 08:40
|
14 июля 2021, 06:20
|
13 июля 2021, 18:25