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"Русские нужны нам больше": Немцы раскритиковали Байдена за нападки на "СП-2"

18 июля 2021, 01:10  •  150 • Политика
Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку - 2". "Русские нужны нам больше, чем мы русским в ближайшем будущем", - пишут они в комментариях.
После встречи президента США Джо Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель американский лидер заявил, что ему удалось договориться по всем вопросам, кроме газопровода "Северный поток - 2", пишет немецкий журнал Der Spiegel. Немецкие читатели обрушились с критикой на главу Белого дома.
По словам Байдена, он ещё раз предостерёг Меркель по поводу "Северного потока - 2", однако госпожа канцлер осталась при своей позиции. Президент США заверил, что это не мешает Вашингтону и Берлину оставаться хорошими друзьями. В комментариях немцы высказали сильные сомнения по данному поводу.
Я не уверен, что США - наш добрый друг. Партнёр - да, но друзья должны быть на равных, а у меня нет ощущения, что в данном случае это так,
- комментирует пользователь под ником Paul-5F2PO8IMR.
Это продолжение холодной войны в экономической сфере. При этом Западу следует отказаться от своей русофобии и прекратить гнать Россию в руки Китая… Русские нужны нам больше, чем мы русским в ближайшем будущем,
- отмечает Grauwolf1949.
Почему русский газ должен непременно поставляться через Украину, мне непонятно,
- негодует LeonOxuiertg.
Совершенно очевидно, что США заинтересованы в поставках своего сжиженного газа. Танкерами. Поэтому удобный газопровод из России для них как бельмо на глазу,
- указывает Supergrobi.
Напомним, что США всеми силами пытались остановить строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Вашингтон вводил санкции против кораблей-трубоукладчиков и всех причастных к проекту. Тем не менее в итоге в Белом доме были вынуждены признать, что остановить "Северный поток - 2" уже нереально.

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