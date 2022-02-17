Президент Чехии Милош Земан поделился мнением о "вторжении" России на Украину, которого так и не случилось, несмотря на страшилки Запада. Он подсчитал крупные провалы разведслужб США. С Незалежной был очередной. "Русские не сумасшедшие", - отметил политик.

За последние десятилетия американские разведслужбы серьёзно ошибались трижды, заявил Земан в интервью изданию iDNES.

Первый раз ЦРУ оконфузилось в Ираке. Тогда мир облетела новость о якобы спрятанном оружии массового поражения, которое обнаружили американцы. Второй провал относится к Афганистану. Американские разведчики утверждали, что до Кабула "Талибан"* никогда не дойдёт.

"Ну а теперь третий", - произнёс чешский лидер, имея в виду прогноз о начале войны на Украине.

Политик напомнил, что ещё несколько дней назад озвучил свой прогноз: войны на территории Украины не будет. Он объяснил это просто:

Русские не сумасшедшие, чтобы пускаться в операцию, которая принесла бы им больше вреда, чем пользы.

Напомним, 16 февраля стало особым днём для Незалежной. На этот день западными СМИ было назначено "вторжение" России. Со временем возникли определённые расхождения, но это не помешало агентству Reuters вести прямую трансляцию с киевского Майдана на протяжении многих часов. Там даже послышался "признак нападения" России.

Запад, а вслед за ним и Киев вновь и вновь заявляют о своей обеспокоенности нарастающей "агрессией" со стороны России рядом с украинскими границами. В Москве неоднократно отвергали обвинения в якобы готовящемся "вторжении". Кремль подчёркивал: никакое нападение не планируется, однако подобные заявления об "агрессии России" могут стать предлогом для расширения военного присутствия НАТО неподалёку от русских границ.

*"Талибан" - террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена.