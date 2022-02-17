|
"Русские не сумасшедшие": Президент Чехии подсчитал крупные провалы разведок США
17 февраля 2022, 06:15 • 225 • Политика
Президент Чехии Милош Земан поделился мнением о "вторжении" России на Украину, которого так и не случилось, несмотря на страшилки Запада. Он подсчитал крупные провалы разведслужб США. С Незалежной был очередной. "Русские не сумасшедшие", - отметил политик.
За последние десятилетия американские разведслужбы серьёзно ошибались трижды, заявил Земан в интервью изданию iDNES.
Первый раз ЦРУ оконфузилось в Ираке. Тогда мир облетела новость о якобы спрятанном оружии массового поражения, которое обнаружили американцы. Второй провал относится к Афганистану. Американские разведчики утверждали, что до Кабула "Талибан"* никогда не дойдёт.
"Ну а теперь третий", - произнёс чешский лидер, имея в виду прогноз о начале войны на Украине.
Политик напомнил, что ещё несколько дней назад озвучил свой прогноз: войны на территории Украины не будет. Он объяснил это просто:
Напомним, 16 февраля стало особым днём для Незалежной. На этот день западными СМИ было назначено "вторжение" России. Со временем возникли определённые расхождения, но это не помешало агентству Reuters вести прямую трансляцию с киевского Майдана на протяжении многих часов. Там даже послышался "признак нападения" России.
Запад, а вслед за ним и Киев вновь и вновь заявляют о своей обеспокоенности нарастающей "агрессией" со стороны России рядом с украинскими границами. В Москве неоднократно отвергали обвинения в якобы готовящемся "вторжении". Кремль подчёркивал: никакое нападение не планируется, однако подобные заявления об "агрессии России" могут стать предлогом для расширения военного присутствия НАТО неподалёку от русских границ.
*"Талибан" - террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена.
Подпишитесь на нас
225
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 февраля 2022, 01:10
|
11 февраля 2022, 11:25
|
13 февраля 2022, 22:20
|
16 февраля 2022, 08:40
|
16 февраля 2022, 04:00
|
10 февраля 2022, 06:50
|
13 февраля 2022, 18:50