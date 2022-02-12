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"Русские не сдаются": В Сети появился самый грустный политический анекдот

12 февраля 2022, 21:50  •  372 • Политика
В Сети появился, наверное, самый грустный политический анекдот современности. Он прекрасно описывает ситуацию, сложившуюся вокруг и на Украине, и западную истерию из-за якобы готовящегося нападения России.
Суть анекдота такова: двое разговаривают по телефону.
"Изя! Шо у вас на Украине происходит?" - спрашивает один из них.
"Сёма, полный дурдом. Русские войска окружили украинскую воинскую часть и требуют сдаваться. А оттуда отвечают: русские не сдаются", - отвечает второй.
Действительно, то, что русские и украинцы братские и родственные народы, не раз подчёркивал президент России Владимир Путин, говоривший, что фактически мы - один народ. Истории России и Украины как её части Путин даже посвятил целую историческую статью, разбив все доводы о "самостийности", о чём так долго и упорно говорил президент Украины Владимир Зеленский.
Отметим, ряд западных СМИ заявили о запланированном Россией на 16 февраля нападении на Украину. Этим "разведданным", похоже, не верят уже даже на самой Украине. Президент страны Владимир Зеленский потребовал от партнёров из НАТО представить реальные доказательства по этому больному вопросу.

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