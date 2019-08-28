"Русские не сдаются": Редактор объяснил, что на самом деле спасло Вышинского. И это не Россия

Сегодня Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Редактор Life.ru Виктор Логинов, комментируя у себя в телеграм-канале "Свидетель Империи" эту новость, отметил, что "самое крутое в истории с Вышинским, не его освобождение".

"Крут сам Вышинский", - уверен редактор.

Он же объяснил, что на самом деле спасло главреда от украинской системы. Судя по всему, не Россия, а сам Вышинский, его стойкость и его выдержка.

"Имея немало возможностей на обмены и прочие поблажки, он упрямо оставался в тюрьме, по собственной воле, вынуждая Украину признавать абсолютную беспочвенность всех обвинений, выдвинутых против него, по сути, только по одной причине - потому что он русский", - подчёркивает Логинов.

Напомним, Вышинский провёл в украинском СИЗО больше года, проходя обвиняемым по сфабрикованному против него уголовному делу о госизмене.

Редактор отмечает, что в итоге "вся эта система отступила" перед Вышинским.

"Он не сдался и добился того, чтоб они вынуждены были отступить, - обращает внимание Логинов. - Один человек против всей украинской (мягко говоря ангажированной) системы, а вся эта система отступила перед ним".

Ответ на вопрос, почему так произошло и почему Киев всё же сдался, редактор также приводит:

"Потому что русские не сдаются", - резюмировал Логинов.