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"Русские не сдаются": Редактор объяснил, что на самом деле спасло Вышинского. И это не Россия
28 августа 2019, 15:54 • 54 • Политика
Редактор Life.ru Виктор Логинов объяснил, что на самом деле спасло главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Судя по всему, это была не Россия, а в первую очередь поведение самого журналиста, который "не сдался и добился того, чтоб они вынуждены были отступить". "Русские не сдаются", - резюмировал Логинов.
Сегодня Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Редактор Life.ru Виктор Логинов, комментируя у себя в телеграм-канале "Свидетель Империи" эту новость, отметил, что "самое крутое в истории с Вышинским, не его освобождение".
"Крут сам Вышинский", - уверен редактор.
Он же объяснил, что на самом деле спасло главреда от украинской системы. Судя по всему, не Россия, а сам Вышинский, его стойкость и его выдержка.
"Имея немало возможностей на обмены и прочие поблажки, он упрямо оставался в тюрьме, по собственной воле, вынуждая Украину признавать абсолютную беспочвенность всех обвинений, выдвинутых против него, по сути, только по одной причине - потому что он русский", - подчёркивает Логинов.
Напомним, Вышинский провёл в украинском СИЗО больше года, проходя обвиняемым по сфабрикованному против него уголовному делу о госизмене.
Редактор отмечает, что в итоге "вся эта система отступила" перед Вышинским.
"Он не сдался и добился того, чтоб они вынуждены были отступить, - обращает внимание Логинов. - Один человек против всей украинской (мягко говоря ангажированной) системы, а вся эта система отступила перед ним".
Ответ на вопрос, почему так произошло и почему Киев всё же сдался, редактор также приводит:
"Потому что русские не сдаются", - резюмировал Логинов.
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