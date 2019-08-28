Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Исторические бесценности: бережем ли мы свою историю (ForPost Стрим)
Почему у оппозиции в России ничего не получается?
"Укрэнерго" подала иск против России из-за утраченных активов в Крыму
В Кремле объяснили покупку мороженого Путиным у «той самой» продавщицы
Главная / Политика

"Русские не сдаются": Редактор объяснил, что на самом деле спасло Вышинского. И это не Россия

28 августа 2019, 15:54  •  54 • Политика
Редактор Life.ru Виктор Логинов объяснил, что на самом деле спасло главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Судя по всему, это была не Россия, а в первую очередь поведение самого журналиста, который "не сдался и добился того, чтоб они вынуждены были отступить". "Русские не сдаются", - резюмировал Логинов.
Сегодня Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Редактор Life.ru Виктор Логинов, комментируя у себя в телеграм-канале "Свидетель Империи" эту новость, отметил, что "самое крутое в истории с Вышинским, не его освобождение".
"Крут сам Вышинский", - уверен редактор.
Он же объяснил, что на самом деле спасло главреда от украинской системы. Судя по всему, не Россия, а сам Вышинский, его стойкость и его выдержка.
"Имея немало возможностей на обмены и прочие поблажки, он упрямо оставался в тюрьме, по собственной воле, вынуждая Украину признавать абсолютную беспочвенность всех обвинений, выдвинутых против него, по сути, только по одной причине - потому что он русский", - подчёркивает Логинов.
Напомним, Вышинский провёл в украинском СИЗО больше года, проходя обвиняемым по сфабрикованному против него уголовному делу о госизмене.
Редактор отмечает, что в итоге "вся эта система отступила" перед Вышинским.
"Он не сдался и добился того, чтоб они вынуждены были отступить, - обращает внимание Логинов. - Один человек против всей украинской (мягко говоря ангажированной) системы, а вся эта система отступила перед ним".
Ответ на вопрос, почему так произошло и почему Киев всё же сдался, редактор также приводит:
"Потому что русские не сдаются", - резюмировал Логинов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
27 августа 2019, 23:39
Собчак обвинила главу Коммунистов России в лицемерии: "Предлагал услуги по обналу"
27 августа 2019, 20:24
Киселев назвал мат бесценным ресурсом русской культуры: Пользоваться нужно как специями - в критических ситуациях
27 августа 2019, 17:09
Песков заявил об отсутствии приглашения Путину от Трампа на G7 в США
28 августа 2019, 07:24
Косачев: внесение сенаторов США в стоп-лист в России было вынужденным ответом на санкции
28 августа 2019, 06:09
Объем "секретной" экономики России раскрыт: Росстат включил в отчет данные о расходах на оружие и технологии
28 августа 2019, 15:54
Медведев заставит при четырехдневке работать 6 дней в неделю: Делягин о перспективах лёгкой жизни
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 августа 2019, 06:09
У нас "Скрипаль-2": Немецкие СМИ превращают убийство в Берлине в "поли...
28 августа 2019, 06:09
"Очень сложно переоценить значение этих слов": Посол Франции сделал неожида...
28 августа 2019, 12:39
Эксперт задал только два вопроса по MH17 и разоблачил заговор: Есть человек, который ...
28 августа 2019, 09:24
"Ленивые, жадные пьяницы со слабым образованием": Полковника из США привели...
28 августа 2019, 02:54
"Сложно оставаться незаметной": Переводчица Путина попала в неловкую ситуац...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 августа 2019, 00:39
"Наше главное отличие": Украинец Гордон заговорил о "рабах" в России
21 августа 2019, 14:54
В Лондоне началась паника, Рузвельт предчувствовал катастрофу: В Москве представили секретные данные о начале Второй мировой
24 августа 2019, 01:24
Россия взята в "томагавские ножницы", что делать? Баранец об ответе Путина
23 августа 2019, 02:39
Премьер Молдовы устроила разнос министру обороны из-за визита Сергея Шойгу
25 августа 2019, 06:39
Сколько надо ракет и торпед чтоб потопить авианосец?
26 августа 2019, 18:24
Война начнется с мины: что предсказали России и США
25 августа 2019, 00:09
Митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал 100 тысяч человек и заставил западные СМИ врать о реальной картине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.