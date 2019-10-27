"Русские не сдаются!": Бутина пообещала разобраться с "беспределом" в её отношении

В Москву Бутина вернулась 26 октября в 11:27, приземлившись в аэропорту Шереметьево. По дороге с трапа она поделилась с журналистами своими мыслями.

Девушка не стала исключать, что предпримет определённые правовые шаги для защиты своей репутации. В то же время она не стала раскрывать содержание этих шагов.

"Надо будет какие-то действия предпринять в отношении того беспредела, который со мной случился", - пояснила она, отказавшись детализировать свои слова.

По словам Бутиной, прежде всего она хочет обсудить свои намерения со своей семьёй. Однако без ответа она это дело не оставит, пообещала Бутина, потому что это "вопрос принципа".

"Знаете, русские не сдаются! Я не сдалась, потому что не имела права", - пояснила Бутина в разговоре со СМИ. Её слова цитируют "Невские новости".