"Русские не отступят": Профессор назвал главное заблуждение о спецоперации России

Американский профессор Джон Миршаймер объяснил, почему страны Запада ошибаются, оценивая спецоперацию на Украине.

Профессор из Чикагского университета Джон Миршаймер дал свою оценку спецоперации России на Украине. Он отметил, что США в данном случае действуют традиционным методом - повышают ставки, подстрекая украинцев сражаться до последнего.

При этом, сухо заметил он, своих солдат страны Запада не будут отправлять на подмогу украинцам.

"Своих солдат не поставим, но будем поставлять оружие и тренировать. Никто не верит, что Украина победит, но не исключено, что возникнет патовая ситуация", - пояснил эксперт.

Многие на Западе считают, что если украинцы продолжат сопротивляться, то в России произойдёт смена верхушки, и новые люди будут сотрудничать с США. Такая позиция, подчёркивает профессор, и есть основное заблуждение.

"Всю жизнь я занимаюсь политологией - и вот что я скажу: мир не так устроен, и русские не так устроены. Для русских поражение - самый худший сценарий, и они никогда не отступят", - указал он.

Миршаймер отметил, что ровно таким же образом - до победного - действовали США, когда атаковали Японию.

"Именно так и поступают сверхдержавы. Когда для них возникают высокие риски, они не останавливаются. Поэтому Россия останется на Украине до полной победы", - указал он.