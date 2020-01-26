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"Русские не могли совершить добра": Публицист объяснил "позорную речь" Пенса в Израиле

26 января 2020, 02:24  •  138 • Политика
Известный публицист рассказал, почему американский вице-президент Майк Пенс, который в своей речи перед жертвами и потомками жертв концлагеря опозорился, "забыв" упомянуть советских бойцов. "Освобождение - это добро, а русские не могли совершить добра", - пишет публицист.
Публицист Виктор Мараховский в своей колонке на "РИА Новости" напомнил, что на мероприятиях в честь 75-летия освобождения Освенцима Красной армией выступление американского вице-президента Майка Пенса оказалось самым резонансным потому, что он… умолчал о главных освободителях.
Получилось более чем странно. Как подчёркивает Мараховский, в интерпретации самого Пенса всё выглядит так, будто бы ворота Аушвица распахнул кто-то вроде "олимпийских атлетов без государственной принадлежности" из наказанной России.
Публицист отмечает, что Пенс попросту не смог произнести фразу про то, что именно "Красная армия освободила Освенцим". Мол, его речь была составлена таким образом, что советским бойцам там не было места.
"Освобождение - это добро, а русские не могли совершить добра", - пишет публицист.
И саркастично добавляет, мол, Освенцим освободился сам собой, пока "Польшу порабощали советские оккупанты".
По той же причине в Иерусалиме не было польского президента, напоминает Мараховский. И он же называет Пенса самой настоящей "дешёвкой", которую прислали США.

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