Публицист Виктор Мараховский в своей колонке на "РИА Новости" напомнил, что на мероприятиях в честь 75-летия освобождения Освенцима Красной армией выступление американского вице-президента Майка Пенса оказалось самым резонансным потому, что он… умолчал о главных освободителях.

Получилось более чем странно. Как подчёркивает Мараховский, в интерпретации самого Пенса всё выглядит так, будто бы ворота Аушвица распахнул кто-то вроде "олимпийских атлетов без государственной принадлежности" из наказанной России.

Публицист отмечает, что Пенс попросту не смог произнести фразу про то, что именно "Красная армия освободила Освенцим". Мол, его речь была составлена таким образом, что советским бойцам там не было места.

"Освобождение - это добро, а русские не могли совершить добра", - пишет публицист.

И саркастично добавляет, мол, Освенцим освободился сам собой, пока "Польшу порабощали советские оккупанты".

По той же причине в Иерусалиме не было польского президента, напоминает Мараховский. И он же называет Пенса самой настоящей "дешёвкой", которую прислали США.