Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
От Навального отрёкся ещё один сторонник. И раскрыл реальное отношение блогера к...
"Что, сломался рай земной?": Русские высмеяли крик души эмигранта в Ка...
Разорвать в клочья и Россию, и русских: Джо Байден поставил цель, а Псаки подвел...
"Лучше не говори": В деле травли Слепакова возник Галкин
Главная / Политика

"Русские не любят, когда в их дела лезут иностранцы": Навальный теряет сторонников - политолог

01 февраля 2021, 11:25  •  168 • Политика
Как считает политолог Юрий Светов, блогер Алексей Навальный продолжит терять сторонников. "Русские не любят, когда в их дела лезут иностранцы", - поведал он.
Блогер Алексей Навальный неизбежно потеряет часть сторонников из-за того, что его так называемый Фонд борьбы с коррупцией* обратился к властям США с просьбой ввести новые санкции против России. Об этом РИА ФАН заявил политолог Юрий Светов.
Проблемы страны можно решить только изнутри, что понимают граждане. Вмешательство американцев во внутренние дела России они восприняли в штыки.
"Обращение лидеров ФБК к американцам в отношении санкций граждан России приведёт к обратной реакции: русские не любят, когда в их дела лезут иностранцы", - поведал он.
Как передаёт телеканал "360", ранее в МИД России потребовали от представителей Госдепартамента США и американского посольства в Москве прекратить попытки вмешательства во внутренние дела РФ. В частности, американские дипломаты называли несанкционированные митинги "запланированными".
Подобное поведение коллег российские дипломаты посчитали очередным доказательством закулисной роли Вашингтона.
"Грубое вмешательство США во внутренние дела России - такой же доказанный факт, как и "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами", - указано в заявлении.
*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



168
Источник
Похожие новости
01 февраля 2021, 05:55
"Матушка Россия, забери!": Донбасс возвращается домой, Киев грозит войной и "затыкает уши"
01 февраля 2021, 07:45
Интимное убежище "навальнистов" раскрыл ОМОН: "Дальше запись прерывается..."
01 февраля 2021, 02:15
"Крым отдать, перемен подать!": Протест 31 января в лицах
01 февраля 2021, 02:15
Крым вернуть и забыть: "Борцун с режимом" отрёкся от Навального и предложил развал России
01 февраля 2021, 05:55
Протесты в России провалились: США начали требовать "великих потрясений" для русских
01 февраля 2021, 04:05
Визг протестующего и стальная выдержка ОМОНа: "Работайте, братья!"
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 февраля 2021, 05:55
"Матушка Россия, забери!": Донбасс возвращается домой, Киев грозит войной и...
01 февраля 2021, 07:45
Интимное убежище "навальнистов" раскрыл ОМОН: "Дальше запись прерывает...
01 февраля 2021, 02:15
"Крым отдать, перемен подать!": Протест 31 января в лицах
01 февраля 2021, 02:15
Крым вернуть и забыть: "Борцун с режимом" отрёкся от Навального и предложил...
01 февраля 2021, 05:55
Протесты в России провалились: США начали требовать "великих потрясений" дл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 января 2021, 02:55
Космос убивает. Главная катастрофа NASA и её последствия
30 января 2021, 06:15
Американцы выкрали русский "Панцирь" из Ливии. Секретная миссия вызвала только один вопрос
28 января 2021, 16:40
Байден врёт, обвиняет и угрожает. Путин стоит на своём
28 января 2021, 23:05
Не отберём, так купим: Венгрия сделала Киеву выгодное предложение по Закарпатью
26 января 2021, 13:20
"Давить на корню"! Почерк киевских кукловодов обнаружили в России. Готовятся облавы на силовиков?
29 января 2021, 00:00
"Хотел уйти в Прибалтику": Студенту из Чечни пообещали печальную жизнь после митинга
29 января 2021, 01:50
Украина проводит «реформу уничтожения пенсионеров»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.