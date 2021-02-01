"Русские не любят, когда в их дела лезут иностранцы": Навальный теряет сторонников - политолог

Блогер Алексей Навальный неизбежно потеряет часть сторонников из-за того, что его так называемый Фонд борьбы с коррупцией* обратился к властям США с просьбой ввести новые санкции против России. Об этом РИА ФАН заявил политолог Юрий Светов.

Проблемы страны можно решить только изнутри, что понимают граждане. Вмешательство американцев во внутренние дела России они восприняли в штыки.

"Обращение лидеров ФБК к американцам в отношении санкций граждан России приведёт к обратной реакции: русские не любят, когда в их дела лезут иностранцы", - поведал он.

Как передаёт телеканал "360", ранее в МИД России потребовали от представителей Госдепартамента США и американского посольства в Москве прекратить попытки вмешательства во внутренние дела РФ. В частности, американские дипломаты называли несанкционированные митинги "запланированными".

Подобное поведение коллег российские дипломаты посчитали очередным доказательством закулисной роли Вашингтона.

"Грубое вмешательство США во внутренние дела России - такой же доказанный факт, как и "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами", - указано в заявлении.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.