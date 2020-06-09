|
"Русские на танках захватят Прибалтику за 60 часов. А с Трампом даже быстрее" - Forbes
09 июня 2020, 16:00 • 34 • Политика
НАТО - слишком слабый в военном отношении альянс, чтобы дать отпор России в случае её наступления на Запад. Так, Прибалтику русские на танках якобы могут захватить всего за 60 часов, и даже меньше, а всё потому что Трамп намерен сократить численность американских войск в Германии, уверен автор Forbes.
В западных СМИ по-прежнему то и дело появляются "аналитические" материалы неких экспертов, которые с удовольствием моделируют нападение России на страны Прибалтики. Так, автор Forbes Дэвид Экс уверен: из-за намерений Трампа ещё больше ослабить присутствие НАТО в Европе российские военные на танках легко займут все прибалтийские страны менее чем за 60 часов.
Непонятно, почему на Западе уверены, что России позарез нужна Прибалтика - такой вопрос закономерно возникает у всех читателей статьи. Но Экс стоит на своём и нещадно ругает Трампа за нежелание укреплять обороноспособность Пентагона против Москвы. Автор подчёркивает, что Альянс, хоть и имеет преимущество в воздухе, не сможет ничего противопоставить российским танкам.
НАТО даже проводило учения, в которых моделировалось возможное нападение русских на Европу. Они показали, что танковые войска России окажутся в Таллине и Риге уже через 60 часов после начала войны. А если Дональд Трамп продолжит вывод американских войск с немецких баз, то и быстрее.
Автор подводит черту: Россия, таким образом, менее чем за трое суток вновь восстановит свою власть над бывшими союзными республиками. А НАТО останется с носом, вернее, с несколькими вариантами действий - причём только плохими.
34
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 июня 2020, 09:00
|
04 июня 2020, 07:55
|
04 июня 2020, 00:55
|
08 июня 2020, 07:55
|
05 июня 2020, 02:55
|
07 июня 2020, 20:00
|
07 июня 2020, 20:00