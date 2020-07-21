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"Русские мешаются": Антироссийские игры в Армении могут обернуться военным переворотом - политолог
21 июля 2020, 01:00 • 122 • Политика
Политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов полагает, что антироссийские игры в Армении могут обернуться военным переворотом. "Русские мешаются", - произнёс он и объяснил, кому конкретно и почему.
Политолог назвал все народы, населяющие постсоветское пространство, братскими. Однако местные элиты таковыми считать нельзя. Кроме того, у Армении в принципе антироссийских настроений быть не может.
"Это как бы оксюморон - антироссийские настроения в Армении. Другое дело, что за последние 28-30 лет там взрастили целое поколение соответствующей молодёжи", - подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что в Армении огромное американское посольство. Нужно около 20 минут, чтобы проехать вдоль его забора. Там работает примерно три тысячи сотрудников.
По его мнению, массовой поддержки антироссийских настроений в Армении никогда не будет. Причина в том, что Россия - гарант безопасности этой страны. И эту безопасность обеспечивает российская военная база в Гюмри. Эксперт полагает, что враги армянского народа играют на сиюминутных национальных вещах, генерируя русофобию. Призыв России силами ОДКБ вмешаться на стороне Армении против Азербайджана - это тоже игра на эмоциях. И эта риторика не нова, ей не один год.
"Целое поколение армянских детей, армянской молодёжи взращены в духе "европейского вектора". То есть им внушили, что Армения - европейская страна. Хотя почитайте историю, это тоже очень странно звучит. Из-за того, что русские тут мешаются, ничего не решается. В общем, это глупости, универсальные для всех", - подчеркнул Алексей Мартынов.
Собеседник Царьграда отметил, что у власти премьер-министр Никол Пашинян и его соратники, которых эксперт назвал "сектой".
На фоне этой сложной ситуации внутренние вопросы уходят на второй план, а при этом в Армении крайне тяжёлая ситуация с коронавирусом и с экономикой.
"Очень демонстративно Пашинян и его гоп-компания, его секта демонстрируют свою импотенцию с точки зрения возможности, или навыков, или компетенций управления государством. Одно дело - быть горлопаном, оппозиционным депутатом, с позволения власти орать с трибуны какие-то глупости. Другое дело - реально управлять государством, пускай вот таким маленьким, как Армения, и нести ответственность за жизнь каждого гражданина", - заключил Алексей Мартынов.
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