"Русские мешаются": Антироссийские игры в Армении могут обернуться военным переворотом - политолог

Политолог назвал все народы, населяющие постсоветское пространство, братскими. Однако местные элиты таковыми считать нельзя. Кроме того, у Армении в принципе антироссийских настроений быть не может.

"Это как бы оксюморон - антироссийские настроения в Армении. Другое дело, что за последние 28-30 лет там взрастили целое поколение соответствующей молодёжи", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что в Армении огромное американское посольство. Нужно около 20 минут, чтобы проехать вдоль его забора. Там работает примерно три тысячи сотрудников.

Но надо знать армян! Это не значит, что все как бы выстроены из-за этого в линеечку. Конечно, один из десяти - активист, остальные просто кормятся там. Но тем не менее именно структуры Сороса сумели совершить в Армении государственный переворот, который назвали "революцией шагов", - напомнил Мартынов.

По его мнению, массовой поддержки антироссийских настроений в Армении никогда не будет. Причина в том, что Россия - гарант безопасности этой страны. И эту безопасность обеспечивает российская военная база в Гюмри. Эксперт полагает, что враги армянского народа играют на сиюминутных национальных вещах, генерируя русофобию. Призыв России силами ОДКБ вмешаться на стороне Армении против Азербайджана - это тоже игра на эмоциях. И эта риторика не нова, ей не один год.

"Целое поколение армянских детей, армянской молодёжи взращены в духе "европейского вектора". То есть им внушили, что Армения - европейская страна. Хотя почитайте историю, это тоже очень странно звучит. Из-за того, что русские тут мешаются, ничего не решается. В общем, это глупости, универсальные для всех", - подчеркнул Алексей Мартынов.

Собеседник Царьграда отметил, что у власти премьер-министр Никол Пашинян и его соратники, которых эксперт назвал "сектой".

Они на руководящих постах, в парламенте, в министерстве, в ведомствах и так далее. Только, может быть, армию в полном объёме не контролирует Пашинян. Посмотрим, чем это всё закончится. Он имеет все шансы получить военный переворот, путч, что вполне вероятно в условиях обострившегося армяно-азербайджанского конфликта, - предположил эксперт.

На фоне этой сложной ситуации внутренние вопросы уходят на второй план, а при этом в Армении крайне тяжёлая ситуация с коронавирусом и с экономикой.

"Очень демонстративно Пашинян и его гоп-компания, его секта демонстрируют свою импотенцию с точки зрения возможности, или навыков, или компетенций управления государством. Одно дело - быть горлопаном, оппозиционным депутатом, с позволения власти орать с трибуны какие-то глупости. Другое дело - реально управлять государством, пускай вот таким маленьким, как Армения, и нести ответственность за жизнь каждого гражданина", - заключил Алексей Мартынов.