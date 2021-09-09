|
"Русские медузы" сорвали сезон в Запорожье. Москве хотят выставить счет
09 сентября 2021, 20:55 • 39 • В мире
На Украине решили выставить счёт России за нашествие медуз в Азовском море. Такое мнение высказал глава Запорожской ОГА Александр Старух.
На Украине нашли новый повод обвинить Россию. Так, в Запорожье русских сочли виновными в том, что курортный сезон в области провалился.
Всё дело в том, уточнил глава Запорожской областной госадминистрации Александр Старух, что туристов буквально атаковали медузы.
По его мнению, причина агрессивности морских созданий - именно в России. А точнее в повышении уровня солёности воды, который экологи объясняют тем, что несколько лет подряд в водоём не поступает пресная вода из основных артерий. Обмеление рек Старух связывает с деятельностью русских. Мол, в России забирают пресную воду для полива.
"Кроме того, в результате строительства Керченского моста был нарушен природный ландшафт Чёрного моря", - говорится в сообщении УНИАН.
Чиновник считает, что из-за действий России медузы атаковали побережье Азовского моря и разогнали отдыхающих. Старух предложил оценить ущерб от провального курортного сезона и выставить соседнему государству счёт.
При этом он не уточнил, кто должен готовить иски и подсчитывать убытки.
Подпишитесь на нас
39
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 сентября 2021, 04:45
|
09 сентября 2021, 09:55
|
08 сентября 2021, 01:50
|
07 сентября 2021, 06:35
|
05 сентября 2021, 14:15
|
06 сентября 2021, 15:55
|
05 сентября 2021, 03:15