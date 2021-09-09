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"Русские медузы" сорвали сезон в Запорожье. Москве хотят выставить счет

09 сентября 2021, 20:55  •  39 • В мире
На Украине решили выставить счёт России за нашествие медуз в Азовском море. Такое мнение высказал глава Запорожской ОГА Александр Старух.
На Украине нашли новый повод обвинить Россию. Так, в Запорожье русских сочли виновными в том, что курортный сезон в области провалился.
Всё дело в том, уточнил глава Запорожской областной госадминистрации Александр Старух, что туристов буквально атаковали медузы.
По его мнению, причина агрессивности морских созданий - именно в России. А точнее в повышении уровня солёности воды, который экологи объясняют тем, что несколько лет подряд в водоём не поступает пресная вода из основных артерий. Обмеление рек Старух связывает с деятельностью русских. Мол, в России забирают пресную воду для полива.
"Кроме того, в результате строительства Керченского моста был нарушен природный ландшафт Чёрного моря", - говорится в сообщении УНИАН.
Чиновник считает, что из-за действий России медузы атаковали побережье Азовского моря и разогнали отдыхающих. Старух предложил оценить ущерб от провального курортного сезона и выставить соседнему государству счёт.
При этом он не уточнил, кто должен готовить иски и подсчитывать убытки.

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