Вице-премьер Словакии считает, что Крым останется частью России.

Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик отметил, что антироссийские ограничения, введённые в ЕС, наносят вред. По его словам, сейчас пора признать очевидное - русские Крым не вернут.

В то же время европейцам пора смотреть вперёд и выстраивать, в том числе, экономические отношения и связи.

Сулик указал, что сказанное им и так обсуждается высшими политическими верхами в ЕС, однако за закрытыми дверями.

"Санкции приносят вред, а россияне в любом случае не вернут Крым [Украине]. Нужно смотреть вперёд и строить отношения [с Россией]", - припечатал он.

Вместе с тем, как подчеркнул вице-премьер, напряжённая ситуация на российско-украинской границе негативно отражается на отношениях государств сообщества с Россией.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией после референдума 2014 года. Украина результаты референдума не признаёт, считая Крым своим. Однако, как не раз подчёркивали в Москве, в вопросе о статусе Крыма уже поставлена точка.