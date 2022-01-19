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"Русские Крым не вернут": Вице-премьер Словакии посоветовал ЕС "смотреть вперёд"

19 января 2022, 18:00  •  90 • В мире
Вице-премьер Словакии считает, что Крым останется частью России.
Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик отметил, что антироссийские ограничения, введённые в ЕС, наносят вред. По его словам, сейчас пора признать очевидное - русские Крым не вернут.
В то же время европейцам пора смотреть вперёд и выстраивать, в том числе, экономические отношения и связи.
Сулик указал, что сказанное им и так обсуждается высшими политическими верхами в ЕС, однако за закрытыми дверями.
"Санкции приносят вред, а россияне в любом случае не вернут Крым [Украине]. Нужно смотреть вперёд и строить отношения [с Россией]", - припечатал он.
Вместе с тем, как подчеркнул вице-премьер, напряжённая ситуация на российско-украинской границе негативно отражается на отношениях государств сообщества с Россией.
Напомним, что Крым воссоединился с Россией после референдума 2014 года. Украина результаты референдума не признаёт, считая Крым своим. Однако, как не раз подчёркивали в Москве, в вопросе о статусе Крыма уже поставлена точка.

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