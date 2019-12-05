Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Засланные казачки среди «слуг народа»
На Украине назвали сроки принятия Украины в НАТО
"Дело Скрипаля" наоборот: В бундестаге не обвинили, а встали на сторон...
В конгрессе США заявили о планах по оказанию военной помощи Украине
Главная / Политика

"Русские копают под нее": Меркель объяснила высылку двух дипломатов РФ, на Украине ударились в конспирологию

05 декабря 2019, 15:09  •  80 • Политика
Канцлер Германии сообщила, что дипломатов выслали, поскольку Россия не оказывала содействия в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине. Но в украинских медиа предпочитают придать истории конспирологический окрас, заявляя, что Меркель сейчас и так непросто, поскольку русская агентура якобы под неё "копает".
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала высылку двух российских дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии в Берлине. По её словам, сотрудников посольства РФ выслали, потому что Россия якобы не оказывала содействия в расследовании преступления.
При этом, уточнила Меркель, с союзниками эту ситуацию она уже обсудила. Но, подчеркнула политик, на будущую встречу в Париже ситуация не повлияет, передаёт ТАСС.
"Я не думаю, что это станет бременем для встречи в нормандском формате. - Там речь пойдёт об Украине и о том, как продвинуться вперёд в минском процессе, - сказала она. - Но с точки зрения двусторонних отношений это событие".
В украинских же СМИ на фоне этой истории выдвинули конспирологическую версию. На сайте "Гордон" было опубликовано мнение социолога и политолога Игоря Эйдмана. Он, в частности, заявил, что убийство грузина в Берлине не станет делом Скрипаля 2.0. Однако, уточнил спикер, на Меркель сейчас оказывается существенное давление. Под неё, по словам Эйдмана, якобы "копает" российская агентура.
Потому данный эпизод окажется крайне неприятным в отношениях двух стран.
"Глобальных санкций против РФ не будет, хотя двух российских дипломатов из Германии уже выслали. Теоретически Берлин может и не ограничиться только этими двумя. Но это максимум. Экономических санкций за подобное не введут", - отметил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
05 декабря 2019, 05:24
За слова в ответе: в ГД готовы поддержать миллионные штрафы для иноСМИ
05 декабря 2019, 15:09
Президент Казахстана постучался в дверь «крымского клуба». Кто ещё признаёт полуостров русским
05 декабря 2019, 15:09
Обещанное судьбоносное заявление Лукашенко свелось к "мы никогда не собирались и не собираемся"
04 декабря 2019, 22:54
ФРГ выслала двух дипломатов России из-за убийства грузина, потребовав помочь в расследовании
05 декабря 2019, 15:09
"Русские копают под нее": Меркель объяснила высылку двух дипломатов РФ, на Украине ударились в конспирологию
05 декабря 2019, 15:09
"Поджали хвост и прогнулись под олигархов": Единороссы в очередной раз наплевали на граждан России - Пронько
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 декабря 2019, 05:24
Восемь часовых поясов, икра и живая музыка: Даже на Западе пришли в восторг от русско...
05 декабря 2019, 02:09
"Ракета пробьёт любую броню": Эксперты опровергли миф о слабости военного ф...
05 декабря 2019, 02:09
Берлин решил не играть против России и уколол Британию делом Скрипаля - источник
05 декабря 2019, 02:09
Опережая график: Москва готова к энергетическому самоуничтожению Прибалтики
05 декабря 2019, 08:39
Зелёное безумие начинает шествие по миру?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2019, 16:39
«О положительном статусе узнала во время родов»: как живут люди с ВИЧ-инфекцией
30 ноября 2019, 05:09
В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом
01 декабря 2019, 13:39
"Вообще ни разу не палятся": Украинские военные честно рассказали, зачем им "Бук-М1"
04 декабря 2019, 09:54
"Он вообще-то кто?" После "допроса в полиции" Соловьёв разразился вопросами к насевшему правозащитнику
02 декабря 2019, 05:54
В Госдуме ответили на резкое заявление Авакова об отношениях РФ и Украины
02 декабря 2019, 15:39
"В чём дело?!" Сами украинцы возмутились подтасовкой фактов для захвата территорий России
05 декабря 2019, 02:09
Опережая график: Москва готова к энергетическому самоуничтожению Прибалтики
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.