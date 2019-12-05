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"Русские копают под нее": Меркель объяснила высылку двух дипломатов РФ, на Украине ударились в конспирологию
05 декабря 2019, 15:09 • 80 • Политика
Канцлер Германии сообщила, что дипломатов выслали, поскольку Россия не оказывала содействия в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине. Но в украинских медиа предпочитают придать истории конспирологический окрас, заявляя, что Меркель сейчас и так непросто, поскольку русская агентура якобы под неё "копает".
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала высылку двух российских дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии в Берлине. По её словам, сотрудников посольства РФ выслали, потому что Россия якобы не оказывала содействия в расследовании преступления.
При этом, уточнила Меркель, с союзниками эту ситуацию она уже обсудила. Но, подчеркнула политик, на будущую встречу в Париже ситуация не повлияет, передаёт ТАСС.
"Я не думаю, что это станет бременем для встречи в нормандском формате. - Там речь пойдёт об Украине и о том, как продвинуться вперёд в минском процессе, - сказала она. - Но с точки зрения двусторонних отношений это событие".
В украинских же СМИ на фоне этой истории выдвинули конспирологическую версию. На сайте "Гордон" было опубликовано мнение социолога и политолога Игоря Эйдмана. Он, в частности, заявил, что убийство грузина в Берлине не станет делом Скрипаля 2.0. Однако, уточнил спикер, на Меркель сейчас оказывается существенное давление. Под неё, по словам Эйдмана, якобы "копает" российская агентура.
Потому данный эпизод окажется крайне неприятным в отношениях двух стран.
"Глобальных санкций против РФ не будет, хотя двух российских дипломатов из Германии уже выслали. Теоретически Берлин может и не ограничиться только этими двумя. Но это максимум. Экономических санкций за подобное не введут", - отметил он.
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