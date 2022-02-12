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"Русские хотели в понедельник": В Белом доме подтвердили дату разговора Путина и Байдена
12 февраля 2022, 04:55 • 36 • Политика
Американская сторона настояла на том, чтобы не откладывать разговор Владимира Путина и Джо Байдена до понедельника.
В Белом доме подтвердили, что Россия согласилась на предложение США провести телефонные переговоры лидеров двух стран. Там назвали верной информацию, что разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоится 12 февраля, в субботу.
Исходя из разницы во времени между Вашингтоном и Москвой получается так, что в американской столице будет утро, а в России день будет клониться к вечеру, когда президенты России и США созвонятся.
В Белом доме также отметили, что первоначально Кремль хотел провести разговор в понедельник, однако американская сторона не захотела откладывать и предложила субботу, на что "русские согласились".
Предполагается, что разговаривать с главой Кремля Джо Байден будет из своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид, куда он отправился накануне на вертолёте.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что инициатором телефонного разговора президентов США и России стала именно американская сторона, направившая письменный запрос.
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