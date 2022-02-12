"Русские хотели в понедельник": В Белом доме подтвердили дату разговора Путина и Байдена

Американская сторона настояла на том, чтобы не откладывать разговор Владимира Путина и Джо Байдена до понедельника.

В Белом доме подтвердили, что Россия согласилась на предложение США провести телефонные переговоры лидеров двух стран. Там назвали верной информацию, что разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоится 12 февраля, в субботу.

Исходя из разницы во времени между Вашингтоном и Москвой получается так, что в американской столице будет утро, а в России день будет клониться к вечеру, когда президенты России и США созвонятся.

В Белом доме также отметили, что первоначально Кремль хотел провести разговор в понедельник, однако американская сторона не захотела откладывать и предложила субботу, на что "русские согласились".

Предполагается, что разговаривать с главой Кремля Джо Байден будет из своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид, куда он отправился накануне на вертолёте.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что инициатором телефонного разговора президентов США и России стала именно американская сторона, направившая письменный запрос.