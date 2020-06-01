"Русские хакнули": "Супероружие" США дало мощный сбой - публицист

Он отмечает, что серьёзное пропагандистское оружие Штатов - телеканал CNN, который в этом году встречает 40-й день рождения, даёт сбой. В сегодняшних погромах в США, которые происходят на фоне убийства полицейскими темнокожего мужчины, CNN традиционно заподозрил русских. При этом, вопреки позиции президента США Дональда Трампа, СNN оправдывал беспорядки, но, вероятно, после того как на здание телеканала напали сами протестующие, вектор было решено изменить.

Мараховский напоминает о том, что в своё время "CNN стал мощнейшим инструментом воздействия этой хищной Америки на реальность - и свою мощь он показал в полный рост на одиннадцатом году своего существования, когда вся планета заворожённо смотрела величайшее шоу под названием "Война в Заливе".

После того как нахваленная самими Штатами полная управляемость реальностью жёстко пошатнулась, оказалось, что США не готовы принять сложившуюся ситуацию и осознать её - в связи с этим они ухватились "за версию о мистической порче, наведённой на американскую реальность русскими".

"Это русские хакнули американский пульт - и поэтому мы проиграли", - так, по версии публициста, можно обобщённо назвать американскую позицию.

По стечению обстоятельств именно CNN стал главным медийным пропагандистом этой магической версии. Теперь же они оказались втянутыми в воронку погромов, происходящих в стране.