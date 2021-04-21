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"Русские хакеры" взломали поставщика Apple и поставили ультиматум
21 апреля 2021, 21:00 • 41 • В мире
Тайваньского поставщика Apple, компанию Quanta Computer, взломали русские хакеры, утверждает Bloomberg. По информации издания, злоумышленники смогли получить доступ к секретным чертежам и теперь требуют за них выкуп. В противном случае хакеры обещают слить все данные в Сеть.
Тайваньская компания Quanta Computer, являющаяся одним из поставщиков Apple, была взломана группировкой хакеров REvil, которая, по некоторым данным, базируется в России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на русскоязычное обращение взломщиков в даркнете.
В обращении хакеров говорится, что они похитили секретные чертежи Apple, 15 из которых, касающиеся ещё не выпущенного в производство MacBook, уже опубликованы в Сети. Хакеры требуют от корпорации 50 миллионов долларов до 1 мая, в противном случае они обещают слить все данные в Сеть.
Взломщики также подчеркнули, что вели переговоры с Quanta Computers, однако там не проявили интереса к выкупу украденных данных. В Apple пока не ответили на требования взломщиков.
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