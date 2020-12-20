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"Русские хакеры" взломали Microsoft - Reuters
20 декабря 2020, 08:30 • 114 • В мире
Reuters сообщило о взломе Microsoft. Со ссылкой на источники агентство заметило, что это могли сделать хакеры "в рамках предполагаемой российской кампании", ранее устроившие кибератаку на сайты американских министерств и ведомств.
"Microsoft была взломана в рамках предполагаемой российской кампании, поразившей несколько правительственных агентств США за счёт использования в своих интересах широко распространенного программного обеспечения от SolarWinds Corp", - об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. Имена источников не разглашаются.
Агентство уточняет, что "собственные продукты Microsoft затем использовались для дальнейших атак на других" пользователей. Однако о том, сколько именно пострадало последних от испорченных пресловутыми "русским хакерами" продуктов компании, выяснили не сразу.
Официального подтверждения этой информации от компании не было.
Напомним, ранее ряд американских федеральных агентств подвергся кибератаке. В Вашингтоне их приписали "русским хакерам". Подобное предположение выдвинула пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, а агентство Reuters утверждало, что группа хакеров, предположительно работающих на российское правительство, в результате кибератаки получила доступ к компьютерным системам Министерства внутренней безопасности США. Кроме того, были взломаны подразделение Министерства торговли США и Минфин. The Washington Post сообщила о доступе хакеров к данным Госдепа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг все обвинения Вашингтона в причастности нашей страны к кибератакам, призвав прекратить "голословно обвинять русских".
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