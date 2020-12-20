"Русские хакеры" взломали Microsoft - Reuters

"Microsoft была взломана в рамках предполагаемой российской кампании, поразившей несколько правительственных агентств США за счёт использования в своих интересах широко распространенного программного обеспечения от SolarWinds Corp", - об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. Имена источников не разглашаются.

Агентство уточняет, что "собственные продукты Microsoft затем использовались для дальнейших атак на других" пользователей. Однако о том, сколько именно пострадало последних от испорченных пресловутыми "русским хакерами" продуктов компании, выяснили не сразу.

Официального подтверждения этой информации от компании не было.

Напомним, ранее ряд американских федеральных агентств подвергся кибератаке. В Вашингтоне их приписали "русским хакерам". Подобное предположение выдвинула пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, а агентство Reuters утверждало, что группа хакеров, предположительно работающих на российское правительство, в результате кибератаки получила доступ к компьютерным системам Министерства внутренней безопасности США. Кроме того, были взломаны подразделение Министерства торговли США и Минфин. The Washington Post сообщила о доступе хакеров к данным Госдепа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг все обвинения Вашингтона в причастности нашей страны к кибератакам, призвав прекратить "голословно обвинять русских".