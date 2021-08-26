"Русские хакеры" вынудили Байдена лично просить помощи у Путина

Президент США Джо Байден ожидает, что Москва привлечёт к ответственности хакеров, применяющих вирусы-вымогатели. По словам главы Белого дома, он даже просил об этом президента России Владимира Путина при личной встрече в Женеве.

История с пресловутыми "русскими хакерами", которые, как голословно утверждает американская сторона, атаковали чиновников и государственные ведомства США, получила новое продолжение.

Во время встречи, посвящённой кибербезопасности, президент Соединённых Штатов Джо Байден рассказал: это становится уже настолько "глобальной проблемой", что уже необходимо "привлечь к ответственности страны, укрывающие преступников-вымогателей".

Зашла речь и о пресловутых "русских хакеров". На этом моменте Байден признался, что ему пришлось из-за них даже лично обращаться к президенту России Владимиру Путину при их встрече в Женеве. Двусторонний саммит лидеров России и США, напомним, прошёл 16 июня, и вопрос кибербезопасности также поднимался во время встречи.

Правда, байденовская жалоба Путину выглядела, судя по его словам, больше как требование к немедленному исполнению.

У меня был саммит с Владимиром Путиным, и я дал ему понять, что мы ожидаем, что он также привлечёт их (хакеров) к ответственности, потому что они знают, где они и кто они,

- заявил президент США.