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"Русские хакеры" вынудили Байдена лично просить помощи у Путина

26 августа 2021, 09:30  •  76 • Политика
Президент США Джо Байден ожидает, что Москва привлечёт к ответственности хакеров, применяющих вирусы-вымогатели. По словам главы Белого дома, он даже просил об этом президента России Владимира Путина при личной встрече в Женеве.
История с пресловутыми "русскими хакерами", которые, как голословно утверждает американская сторона, атаковали чиновников и государственные ведомства США, получила новое продолжение.
Во время встречи, посвящённой кибербезопасности, президент Соединённых Штатов Джо Байден рассказал: это становится уже настолько "глобальной проблемой", что уже необходимо "привлечь к ответственности страны, укрывающие преступников-вымогателей".
Зашла речь и о пресловутых "русских хакеров". На этом моменте Байден признался, что ему пришлось из-за них даже лично обращаться к президенту России Владимиру Путину при их встрече в Женеве. Двусторонний саммит лидеров России и США, напомним, прошёл 16 июня, и вопрос кибербезопасности также поднимался во время встречи.
Правда, байденовская жалоба Путину выглядела, судя по его словам, больше как требование к немедленному исполнению.
У меня был саммит с Владимиром Путиным, и я дал ему понять, что мы ожидаем, что он также привлечёт их (хакеров) к ответственности, потому что они знают, где они и кто они,
- заявил президент США.

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