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"Русские хакеры? Наконец-то!": Захарова заявила о сюрпризе в расследовании кибератак в США
25 ноября 2021, 11:45 • 284 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о сюрпризе в расследовании кибератак в США. "Русские хакеры? Наконец-то!" - написала она в Telegram.
По словам Захаровой, США игнорируют атаки украинских хакеров, нагнетая тему исключительно вокруг киберпреступности, связанной с Россией. Только за прошлый месяц Европол и Евроюст провели серию операций по поиску и аресту хакерских групп, которые вели свою деятельность как минимум с 2019 года. При этом жертвами одной из группировок стали тысячи человек в 71 стране мира, среди которых и Штаты.
"Русские хакеры? Ну, наконец-то", - написала она, отметив, что следствие ожидал сюрприз: "они все оказались украинцами".
При этом Захарова обратила внимание на то, что не было слышно заявлений "западных партнёров об "украинских хакерах" и осуществляемых ими атаках".
"Где угрозы санкций? Так где тогда заявления Белого дома и Госдепа, где передовицы американских газет с вопросом: а может, хакеры бывают не только русскими?" - отметила она.
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