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"Русские известны как боевая нация": Sohu впечатлил манёвр Су-27, обративший в бегство шпионов США
30 октября 2020, 10:25 • 349 • Политика
Китайское издание Sohu впечатлил манёвр российского истребителя Су-27, который смог обратить в бегство двух шпионов США. Журналисты отметили, что русские давно известны в Китае как боевая нация".
Инцидент произошёл в небе над Балтийским морем. Два самолёта-разведчика США попытались приблизиться к российской границе, однако неожиданный манёвр Су-27 заставил их поспешно ретироваться. Российский истребитель на большой скорости стал приближаться к непрошеным гостям, не оставив американским самолётам никакого иного выхода, кроме как изменить курс. Китайские журналисты отметили, что именно из-за решительности русских, из-за их готовности жёстко отвечать на провокации американцы не осмеливаются вторгаться в воздушное пространство России.
Журналисты добавили, что пилот американского самолёта U-2S, который приближался к границе с Россией, прекрасно понимал, что ему ни за что не уйти от российского истребителя, поэтому он повернул назад.
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