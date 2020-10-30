"Русские известны как боевая нация": Sohu впечатлил манёвр Су-27, обративший в бегство шпионов США

Инцидент произошёл в небе над Балтийским морем. Два самолёта-разведчика США попытались приблизиться к российской границе, однако неожиданный манёвр Су-27 заставил их поспешно ретироваться. Российский истребитель на большой скорости стал приближаться к непрошеным гостям, не оставив американским самолётам никакого иного выхода, кроме как изменить курс. Китайские журналисты отметили, что именно из-за решительности русских, из-за их готовности жёстко отвечать на провокации американцы не осмеливаются вторгаться в воздушное пространство России.

Россия известна как боевая нация. Она традиционно жёстко относится к приближению военных самолётов НАТО к своим границам. Именно по этой причине США боятся входить в воздушное пространство оппонентов, - цитирует Sohu издание "ПолитРоссия".

Журналисты добавили, что пилот американского самолёта U-2S, который приближался к границе с Россией, прекрасно понимал, что ему ни за что не уйти от российского истребителя, поэтому он повернул назад.