"Русские изменили ход войны, им пора убраться" - мысли Госдепа озвучил помощник

Помощник американского госсекретаря Дэвид Шенкер заявил, что Россия "должна убраться с Ближнего Востока". По его словам, именно это занимало мысли американских дипломатов на протяжении практически полувека.

По словам Шенкера, 45 лет эта стратегия являлась для США краеугольной. К тому же, отметил американец в ходе видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне, сейчас русские в регионе играют деструктивную роль.

"И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда", - заявил он, отметив, что Москва-де играет на руку Дамаску.

Шенкер добавил, что в Сирии русские изменили ход войны и в этом также заключается провал администрации экс-президента США Барака Обамы.

"Русские изменили ход войны, и режим Асада остаётся до сих пор. Честно говоря, я думаю, что это был провал", - сказал помощник госсекретаря.