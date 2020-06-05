Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США &q...
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, ...
Главная / Политика

"Русские изменили ход войны, им пора убраться" - мысли Госдепа озвучил помощник

05 июня 2020, 08:55  •  13 • Политика
Помощник госсекретаря США потребовал от России "убраться с Ближнего Востока". По его словам, русские играют в этом регионе деструктивную роль. По словам Дэвида Шенкера, на протяжении десятков лет США думают о том, как удержать Россию подальше от Ближнего Востока.
Помощник американского госсекретаря Дэвид Шенкер заявил, что Россия "должна убраться с Ближнего Востока". По его словам, именно это занимало мысли американских дипломатов на протяжении практически полувека.
По словам Шенкера, 45 лет эта стратегия являлась для США краеугольной. К тому же, отметил американец в ходе видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне, сейчас русские в регионе играют деструктивную роль.
"И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда", - заявил он, отметив, что Москва-де играет на руку Дамаску.
Шенкер добавил, что в Сирии русские изменили ход войны и в этом также заключается провал администрации экс-президента США Барака Обамы.
"Русские изменили ход войны, и режим Асада остаётся до сих пор. Честно говоря, я думаю, что это был провал", - сказал помощник госсекретаря.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



13
Источник
Похожие новости
05 июня 2020, 02:55
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители
05 июня 2020, 04:55
Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
05 июня 2020, 00:55
"Хватит этого нытья!": Требовавшего отобрать у России все Южные Курилы японца высмеяли свои же
05 июня 2020, 00:55
Коммунисты переобулись? В КПРФ выкатили список претензий к голосованию по поправкам в Конституцию
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на колени полицейскими США
05 июня 2020, 06:55
Кто и зачем спланировал погромы в США? Манукян указал на главных подозреваемых
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 июня 2020, 02:55
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители
05 июня 2020, 04:55
Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
05 июня 2020, 00:55
"Хватит этого нытья!": Требовавшего отобрать у России все Южные Курилы япон...
05 июня 2020, 06:55
Надежды не осталось. Украина неинтересна не только Западу, но и России
05 июня 2020, 00:55
Коммунисты переобулись? В КПРФ выкатили список претензий к голосованию по поправкам в...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июня 2020, 02:55
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
30 мая 2020, 02:55
Падает в воду с палубы авианосца: Опубликована запись "провальных" тренировок истребителя F 35C
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
03 июня 2020, 12:55
Зачем Путин это сказал? Будет "тотальный скулёж". Баранец о реакции Запада
01 июня 2020, 00:55
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
04 июня 2020, 07:55
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
30 мая 2020, 00:55
"Поменять взгляды или уйти": Кравчук дал странный совет Путину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.