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"Русские изменили ход войны, им пора убраться" - мысли Госдепа озвучил помощник
05 июня 2020, 08:55 • 13 • Политика
Помощник госсекретаря США потребовал от России "убраться с Ближнего Востока". По его словам, русские играют в этом регионе деструктивную роль. По словам Дэвида Шенкера, на протяжении десятков лет США думают о том, как удержать Россию подальше от Ближнего Востока.
Помощник американского госсекретаря Дэвид Шенкер заявил, что Россия "должна убраться с Ближнего Востока". По его словам, именно это занимало мысли американских дипломатов на протяжении практически полувека.
По словам Шенкера, 45 лет эта стратегия являлась для США краеугольной. К тому же, отметил американец в ходе видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне, сейчас русские в регионе играют деструктивную роль.
"И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда", - заявил он, отметив, что Москва-де играет на руку Дамаску.
Шенкер добавил, что в Сирии русские изменили ход войны и в этом также заключается провал администрации экс-президента США Барака Обамы.
"Русские изменили ход войны, и режим Асада остаётся до сих пор. Честно говоря, я думаю, что это был провал", - сказал помощник госсекретаря.
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