В беседе с Царьградом Виктор Баранец на примере Симоны Байлз объяснил, как работает американская психология. Всё едино - что в военной сфере, что в спорте. Помните, как было с министром Форрестолом? "Русские идут", - процитировал Баранец.

Военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник в отставке Виктор Баранец подчеркнул в беседе с обозревателем Царьграда, что Россия ещё со времён Хельсинкских соглашений 1975 года была крайне осторожна в вопросе оборонительных задач, в том числе озвучивания внешних угроз, проведения учений:

В отличие от генералов НАТО. Русская угроза существует во всех их директивах и обязана присутствовать в каждом выступлении. Выступление любого натовского генерала без упоминания русской угрозы равносильно публичному признанию им своей импотенции. Возьмите последние заявления, в которых они признаются, что выводят войска из Афганистана и Ирака, чтобы перенацелить их на Россию и Китай. Им после их сумасшедших сценариев в ночных кошмарах должно сниться, как 76-я Псковская воздушно-десантная дивизия стучит при приземлении в ходе десанта ногами по крыше Минобороны Латвии и тому подобное.

Даже местное население натовские генералы учат своей психологии. Объясняют, как нужно себя вести, когда русские десантники "ворвутся и оккупируют их". И это слишком уж напоминает трагедию министра Джеймса Форрестола, который покончил с собой, успев выкрикнуть: "Русские идут!"

На самом деле удивительно, как они ещё не повторили "подвиг" бывшего министра обороны США Форрестола. Но тут ответ как раз есть, - сказал Баранец, приведя пример из современности, как раз связанный с Олимпиадой в Токио. - Медицина со времён Форрестола сделала гигантский шаг вперёд. Это можно и по американским спортсменам увидеть на Олимпиаде в Токио. Как только этой гимнасточке из США Симоне Байлз, перекачанной и уже мало напоминающей по анатомии девушку, запретили ввоз в Японию лекарств, которые являются фактическими наркотическими средствами, она сразу снялась с соревнований. Так что с современной американской медициной даже явный псих Форрестол вполне мог бы и дальше исполнять функции министра обороны США.

Стоит отметить, что Симона Байлз заявила, что, действительно, неустойчива психологически. А после рассказала о семейной утрате.