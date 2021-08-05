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"Русские идут": Виктор Баранец объяснил, почему Симона Байлз снялась с Олимпиады
05 августа 2021, 08:15 • 134 • Политика
В беседе с Царьградом Виктор Баранец на примере Симоны Байлз объяснил, как работает американская психология. Всё едино - что в военной сфере, что в спорте. Помните, как было с министром Форрестолом? "Русские идут", - процитировал Баранец.
Военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник в отставке Виктор Баранец подчеркнул в беседе с обозревателем Царьграда, что Россия ещё со времён Хельсинкских соглашений 1975 года была крайне осторожна в вопросе оборонительных задач, в том числе озвучивания внешних угроз, проведения учений:
Даже местное население натовские генералы учат своей психологии. Объясняют, как нужно себя вести, когда русские десантники "ворвутся и оккупируют их". И это слишком уж напоминает трагедию министра Джеймса Форрестола, который покончил с собой, успев выкрикнуть: "Русские идут!"
Стоит отметить, что Симона Байлз заявила, что, действительно, неустойчива психологически. А после рассказала о семейной утрате.
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