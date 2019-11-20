"Русские идут?": В Сети обсуждают возможные варианты войны США и России

Особенно горячо спорят в Twitter:

Пользователь DogsareLoyal1s пишет:

Москва находится в 4600 милях от восточного побережья США. Всю жизнь я слышал фразу: "Русские идут!". 4600 миль? Видимо, у русских самый медленный флот в мире, раз за столько лет они так и не дошли.

С ним согласен nanotechexec:

Россия никогда не нападала на США, в отличие от самих США и ЦРУ, которые активно действовали внутри России... Первая и вторая чеченская война при Клинтоне и Буше. Или убийство 2200 южноосетинцев в августе 2008 года, а затем обвинение в "российской агрессии", которая просто была ответным ударом!

И добавляет:

У нас есть идиот-сенатор Инхоф, использующий поддельные фотографии несуществующего российского вторжения на Украину 2014 года... фото Южная Осетия - Грузия, август 2008 года. Сенатор так же глуп, как те, кто его выбрали.

ErwinBoydens порекомендовал США просто перестать вмешиваться в дела других стран:

Я бельгиец, гордился тем, что служил с американскими солдатами в Германии в 80-х годах, несколько раз посещал США, красивая страна, хорошие люди ... но ... ваша внешняя политика отстой. Прекратите вмешиваться в дела других стран, прекратите войну с социализмом и Россией.

Большинство пользователей Сети сходятся в том, что в возможной войне США и России не будет победивших:



Лучше подружиться со своими врагами и заключить мир, чем рисковать войнами или вести войны. 90% жертв современных войн - это гражданские лица. Война между США и Россией, вероятно, приведёт к ядерному Армагеддону.

Противостояние США и России - это скорее театральное выступление, нежели чем настоящая угроза. Если война и будет, то только атомная, но тогда нам уже будет всё равно.

Кто-то предлагает свои сценарии первых часов войны между Америкой и Россией - например, Anon_decoder рисует его таким:

Начинается война, за каждой авианосной группой США следует необнаруживаемая дизельная российская подлодка, которая может стрелять тактической ядерной торпедой на расстоянии 250 миль в час, в течение получаса каждая авианосная группа США уничтожается.

Пользователи YouTube также разделились в мнениях. Часть поддерживает слова Юриса Озолоса из Латвии:

Агрессором станет Россия. Путин понимает, что теряет влияние в мире, а нападение прямиком на США непосильная задача для этой коррумпированной страны, поэтому, скорее всего, объектом агрессии станет какая-нибудь бывшая советская прибалтийская республика.

Ему вторит Каролин Петит:

Россия постоянно обвиняет США в том, что они нападают на другие страны с целью привнести демократические ценности, а сама использует лозунг защиты братских народов, в роли которых выступают бывшие завоёванные советские республики.

Есть и те, кто разделяют диаметрально противоположную точку зрения. Они считают, что США просто стремятся к мировому господству, а потому используют грязную антироссийскую пропаганду.

Немец Вернер Беккер так и говорит:

Откройте глаза! Весь Евросоюз уже полностью контролируется Трампом и его правительством. Наши страны следуют любому указанию, которое поступает из-за океана.

Свои два варианта развития военного конфликта предложил и польский публицист Антоний Конюшевский на страницах "Польской мысли": в первом варианте США используют все доступные средства, включая ядерное оружие, для нападения на Россию, а второй подразумевает помещение России в экономическую изоляцию и смену руководства. Однако оба сценария, по мнению Конюшевского, заранее обречены на провал благодаря блистательным ходам Путина и откровенным провалам Трампа и NATO.