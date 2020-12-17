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"Русские идут!". Эксперт пояснил, зачем Швеции понадобилась "российская агрессия"
17 декабря 2020, 00:45 • 113 • Политика
Политолог Юрий Самонкин пояснил, зачем Швеции понадобилась "российская агрессия", для защиты от которой страна увеличила военные расходы. По его словам, за возгласами "русские идут!" кроется попытка отвлечь население от внутренних проблем.
Так Самонкин прокомментировал решение шведского парламента увеличить оборонный бюджет страны на 40%. При этом необходимость принятия закона депутаты объяснили традиционным аргументом - "российская угроза".
Эксперт полагает, что единственная цель этого "бряцания оружием" заключается в отвлечении внимания населения от внутренних проблем страны. Речь идёт об экономическом падении, проблемах с медицинским обеспечением и неспособностью сдержать эпидемию коронавируса. Когда весь мир ушёл на карантин, Швеция отказалась от ограничительных мер и сейчас пожинает плоды своего решения.
Он также напомнил, что Россия уважает суверенитет других стран и никому никогда не угрожает. Напротив, Москва постоянно говорит о необходимости работать над снижением уровня напряжённости, а также выражает готовность вместе решать общие проблемы, вроде пандемии коронавируса, мирового терроризма и изменения климата.
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