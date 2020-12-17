"Русские идут!". Эксперт пояснил, зачем Швеции понадобилась "российская агрессия"

Так Самонкин прокомментировал решение шведского парламента увеличить оборонный бюджет страны на 40%. При этом необходимость принятия закона депутаты объяснили традиционным аргументом - "российская угроза".

Эксперт полагает, что единственная цель этого "бряцания оружием" заключается в отвлечении внимания населения от внутренних проблем страны. Речь идёт об экономическом падении, проблемах с медицинским обеспечением и неспособностью сдержать эпидемию коронавируса. Когда весь мир ушёл на карантин, Швеция отказалась от ограничительных мер и сейчас пожинает плоды своего решения.

Они придумывают мифические угрозы, чтобы укреплять позиции НАТО у наших границ. Зачем признавать свои политические ошибки, когда можно найти внешнего врага и сваливать на него все беды? - рассуждает Самонкин в беседе с порталом Nation News.

Он также напомнил, что Россия уважает суверенитет других стран и никому никогда не угрожает. Напротив, Москва постоянно говорит о необходимости работать над снижением уровня напряжённости, а также выражает готовность вместе решать общие проблемы, вроде пандемии коронавируса, мирового терроризма и изменения климата.