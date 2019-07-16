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"Русские идут! Запирайте крепче окна!": Немецкому экс-генералу пользователи дали полезные советы после "неожиданного удара"

16 июля 2019, 17:39  •  13 • Политика
После публикации в Die Welt цитат из доклада экс-генерал-лейтенанта бундесвера Хайнриха Брауса, где говорится о "неожиданном ударе" России по Европе, самого военного в Сети засмеяли. "Русские идут! Запирайте крепче окна!" - советуют экс-генералу интернет-пользователи.
Ранее издание Die Welt выпустило статью под заголовком "Россия готовится к региональным войнам в Европе". Автор публикации со ссылкой на доклад экспертов - генерал-лейтенанта бундесвера в отставке, экс-заместителя генса НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности Кильского университета Йоахима Краузе сообщает, что наша страна якобы продолжает вооружаться "запрещенными" баллистическими ракетами.
Браус же и вовсе заявлял о том, что Россия, мол, может нанести "неожиданный удар" по Европе, который будет подкреплен угрозой ядерного взрыва.
В Сети это вызвало волну шуток, а самому немецкому экс-генералу даже дали несколько полезных советов.
"Уважаемому генерал-лейтенанту пора выпрыгивать в окно с криками "русские идут", - пишет @rlz_the_kraken.
Фото: twitter/rlz_the_kraken
"Русские идут! Запирайте крепче окна!" - вторит ему @kulver_stukas.
Есть и те, кто поспешил и того и другого эксперта успокоить по поводу российского "неожиданного удара".
"Браус и Крауз, спите спокойно. Россия хочет только одного, чтобы США и их вассалы, в том числе ФРГ, не лезли на нашу землю! Неожиданный удар могут нанести только США, как страна с непредсказуемыми президентами и разрушившая множество стран по всему миру", - пишет @ail1947
А некоторые преподали немцам урок истории.
"Ну "неожиданный удар", это немецкая прерогатива…" - отмечает @BondarchukViach.

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