"Русские идут! Запирайте крепче окна!": Немецкому экс-генералу пользователи дали полезные советы после "неожиданного удара"

Ранее издание Die Welt выпустило статью под заголовком "Россия готовится к региональным войнам в Европе". Автор публикации со ссылкой на доклад экспертов - генерал-лейтенанта бундесвера в отставке, экс-заместителя генса НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности Кильского университета Йоахима Краузе сообщает, что наша страна якобы продолжает вооружаться "запрещенными" баллистическими ракетами.

Браус же и вовсе заявлял о том, что Россия, мол, может нанести "неожиданный удар" по Европе, который будет подкреплен угрозой ядерного взрыва.

В Сети это вызвало волну шуток, а самому немецкому экс-генералу даже дали несколько полезных советов.

"Уважаемому генерал-лейтенанту пора выпрыгивать в окно с криками "русские идут", - пишет @rlz_the_kraken.

Фото: twitter/rlz_the_kraken

"Русские идут! Запирайте крепче окна!" - вторит ему @kulver_stukas.

Есть и те, кто поспешил и того и другого эксперта успокоить по поводу российского "неожиданного удара".

"Браус и Крауз, спите спокойно. Россия хочет только одного, чтобы США и их вассалы, в том числе ФРГ, не лезли на нашу землю! Неожиданный удар могут нанести только США, как страна с непредсказуемыми президентами и разрушившая множество стран по всему миру", - пишет @ail1947

А некоторые преподали немцам урок истории.

"Ну "неожиданный удар", это немецкая прерогатива…" - отмечает @BondarchukViach.