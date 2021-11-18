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"Русские грубые и неприветливые": американец приехал в Россию и проверил мемы

18 ноября 2021, 14:35  •  176 • Политика
Американский турист рассказал о своём визите в Россию и проверке мемов - всего, с чем ассоциируемся мы с вами. Например, испытал на себе заявление о том, что "русские грубые и неприветливые".
Свой отчёт американский турист опубликовал на страницах издания Reddit. Поездку в Россию американец планировал долго - визит был мечтой. Однако с самого начала турист опасался, что будет разочарован. Ведь о России в США сложилось своего рода мемное мнение - штампы всё чаще не отражают реальности, в чём и убедился автор материала.
В России турист побывал вместе с семьёй - съездил в Москву, Санкт-Петербург, а также Волгоград. Кроме того, добрался до Байкала. Свой отчёт автор построил в стиле "Ожидание (как в мемах) / Реальность".
Первое, что проверили вместе с семьёй, это тезис о том, что "русские - грубые, неприветливые люди, которые редко улыбаются". Оказалось, всё не так. На самом деле, и улыбаются, и жмут руки, и даже обнимаются - "везде, где мы были".
Следующий мем касался сферы обслуживания. Мол, сервиса в России нет - сплошные ужас и кошмар. Американец настаивает, что во всех отелях, где он останавливался с семьёй, ситуация обратная - люди добрые и гостеприимные.
Наконец, финальный мем, о котором мы напишем, касается якобы свирепствующего в России расизма. Американец делает однозначный вывод:
"Россия была наименее расистской страной из тех, где я когда-либо был (пока 30). Ни разу не заметил ни слова, ни взгляда, которые вызвали бы у меня странные и неприятные чувства".

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