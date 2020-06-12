Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МиГ-29 заглушили турецкие радары боевиков в Сирии
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" ...
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" доп...
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешат...
Главная / Политика

"Русские эти? Да они никто!" США боятся ввязываться в войну, но гадят в Сирии - Тимошенко

12 июня 2020, 02:00  •  22 • Политика
Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко в разговоре с Царьградом прокомментировал инцидент с военными США, которые попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии. По его словам, американцы боятся ввязываться в войну, но гадят. По его словам, в Вашингтоне только говорят: "Русские, да они никто", но к реальным действиям переходить боятся.
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии. Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко в разговоре с Царьградом прокомментировал этот инцидент.
"Это же такая мелочь. Это ежедневные события. Патрулирование проводится по расписанию. Почему нет? Кто они такие, русские эти? Да они никто. Страна-бензоколонка и армия такая. Это же понятно. Давайте накатаем 120-страничный доклад, который прочтёт Трамп, а подписан он будет всем республиканским сообществом в Конгрессе, о применении к России самых жёстких санкционных мер. Чтобы в войну не ввязываться, а нагадить. Мы же должны как-то показать, что мы тут есть, и наши усилия на Ближнем Востоке приносят плоды", - сказал Тимошенко.
Он недоумевает, почему на это реагирует российская пресса, а американцы считают, что они и так присутствуют по всему земному шару, а какие-то русские на шести БТР и бронированных грузовиках совершенно нагло катаются по Идлибу.
"И русские пытаются ограничивать тех, кого мы выпестовали, на свои деньги вооружили - и вот вместе с турками. Это что же получается, что русские ещё и туркам салазки загнули? Не, ребята, так не годится, надо, чтобы они ушли с дороги. Ушли совсем. Сейчас не получилось, наши их турнули, выбросили на обочину. Я понимаю, у нас чудовищная дисциплинированность, особенно там, в боевых частях. По сравнению с товарищами американцами: как только доходит до того, что кто кому морду бьёт, тут вот слабо. А вдруг прилетит какой-нибудь Ми-24 и как шарахнет. Даже не ракетами из-под коротких плоскостей, а из вертолётного пулемёта", - объясняет логику американцев эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
11 июня 2020, 21:00
Аббас Джума показал шпиона ЦРУ, сдавшего генерала Сулеймани
11 июня 2020, 21:00
США идут "по сценарию развала СССР". Штатам предсказали "святые 90-е"
11 июня 2020, 21:00
Русские бомбардировщики уничтожили условные цели под носом НАТО
11 июня 2020, 23:00
Киев накануне Дня России приготовил Москве очередную гадость
11 июня 2020, 21:00
Военные лаборатории США окружают Россию. Кедми сделал выводы
11 июня 2020, 23:00
В Европе испугались новых русских ракет
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 июня 2020, 23:55
«Риски заболеваемости — высокие»: Собянин призвал москвичей оставаться дома в ближайш...
11 июня 2020, 23:25
Официальный представитель СК России Светлана Петренко стала генерал-майором юстиции
12 июня 2020, 01:00
"И Медведева туда пристроить": Слухи о роспуске Госдумы политолог назвал &q...
12 июня 2020, 01:00
В Мосгордуме прервали трансляцию при разговоре о миллиардах Шапошникова - СМИ
12 июня 2020, 01:00
"Советская пропаганда работала лучше": Поддубный рассказал об "уроке л...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на колени полицейскими США
10 июня 2020, 05:00
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед за США на суде по MH17
06 июня 2020, 19:55
Украинские дипломаты угрожают вторжением в Россию и победой в войне
07 июня 2020, 03:00
"Где?": Глава Бурятии "потерял" сотни миллионов рублей. Путин тут же "нашёл"
11 июня 2020, 12:25
«Стыдно будет Зеленскому и всей Украине»: В Крыму ответили на заявления Киева
08 июня 2020, 21:00
"Вина Украины уже доказана": Бородай назвал очевидной причастность Киева к крушению MH17
11 июня 2020, 00:00
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешать захвату Одессы"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.