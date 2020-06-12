"Русские эти? Да они никто!" США боятся ввязываться в войну, но гадят в Сирии - Тимошенко

Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии. Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко в разговоре с Царьградом прокомментировал этот инцидент.

"Это же такая мелочь. Это ежедневные события. Патрулирование проводится по расписанию. Почему нет? Кто они такие, русские эти? Да они никто. Страна-бензоколонка и армия такая. Это же понятно. Давайте накатаем 120-страничный доклад, который прочтёт Трамп, а подписан он будет всем республиканским сообществом в Конгрессе, о применении к России самых жёстких санкционных мер. Чтобы в войну не ввязываться, а нагадить. Мы же должны как-то показать, что мы тут есть, и наши усилия на Ближнем Востоке приносят плоды", - сказал Тимошенко.

Он недоумевает, почему на это реагирует российская пресса, а американцы считают, что они и так присутствуют по всему земному шару, а какие-то русские на шести БТР и бронированных грузовиках совершенно нагло катаются по Идлибу.

"И русские пытаются ограничивать тех, кого мы выпестовали, на свои деньги вооружили - и вот вместе с турками. Это что же получается, что русские ещё и туркам салазки загнули? Не, ребята, так не годится, надо, чтобы они ушли с дороги. Ушли совсем. Сейчас не получилось, наши их турнули, выбросили на обочину. Я понимаю, у нас чудовищная дисциплинированность, особенно там, в боевых частях. По сравнению с товарищами американцами: как только доходит до того, что кто кому морду бьёт, тут вот слабо. А вдруг прилетит какой-нибудь Ми-24 и как шарахнет. Даже не ракетами из-под коротких плоскостей, а из вертолётного пулемёта", - объясняет логику американцев эксперт.