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"Русские должны быть благодарны Горбачёву": Сатановский перечислил "заслуги" экс-президента СССР
25 июня 2020, 10:00 • 218 • Политика
Политолог Евгений Сатановский перечислил деяния экс-президента СССР Михаила Горбачёва, которые на Западе считают "заслугами". Русские вообще должны быть благодарны "Горби" и позволить ему вернуться во власть, считают за океаном.
Основатель и президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский рассказал в своём Telegram-канале о том, как относятся к России и что знают о ней простые жители Канады и США. Свои выводы он сделал на основе вопросов, которые задают радиослушатели, дозвонившиеся в прямой эфир.
В частности, они удивляются тому, что русские не выносят экс-президента СССР.
По мнению иностранцев, только благодаря Горби "был в современной истории России период..."
Кроме того, "канадских пенсионеров с еврейским акцентом" интересуют отношения Путина и Трампа, а также поправки в российскую Конституцию. Вернее, не сами поправки, а не опасно ли устраивать голосование в пандемию коронавируса. Как и Парад Победы.
Фото: скриншот https://t.me/oldhellboy
"В общем, нормальное человеческое любопытство", - подытоживает Сатановский.
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