"Русские должны быть благодарны Горбачёву": Сатановский перечислил "заслуги" экс-президента СССР

Основатель и президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский рассказал в своём Telegram-канале о том, как относятся к России и что знают о ней простые жители Канады и США. Свои выводы он сделал на основе вопросов, которые задают радиослушатели, дозвонившиеся в прямой эфир.

В частности, они удивляются тому, что русские не выносят экс-президента СССР.

Горбачёв интересует, и почему у него в России нет и не было никаких шансов вернуться во власть. Разве не вся страна должна быть ему благодарна за... И тут длинный список того, за что страна должна быть ему благодарна - от правды о сталинских репрессиях до эмиграции, от экономической свободы до нынешнего туризма и в целом свободы выезда.

По мнению иностранцев, только благодаря Горби "был в современной истории России период..."

И далее характеристика нескольких лет жизни конкретного пенсионера, когда ему жилось особенно хорошо. Мило и с эмоциональной точки зрения понятно. Но неубедительно.

Кроме того, "канадских пенсионеров с еврейским акцентом" интересуют отношения Путина и Трампа, а также поправки в российскую Конституцию. Вернее, не сами поправки, а не опасно ли устраивать голосование в пандемию коронавируса. Как и Парад Победы.



Фото: скриншот https://t.me/oldhellboy Фото: скриншот https://t.me/oldhellboy

"В общем, нормальное человеческое любопытство", - подытоживает Сатановский.