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"Русские долго запрягают, но быстро едут": Журналист сравнил изменения Конституции с поговоркой

21 января 2020, 11:39  •  68 • Политика
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов сравнил изменения Конституции с поговоркой про то, что "русские долго запрягают, но быстро едут".
Стремительность происходящих сейчас в России процессов очень напоминает поговорку про "долго запрягаем, но быстро едем". Об этом заявил журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, комментируя внесение на рассмотрение в Государственную Думу предложений по совершенствованию Конституции.
"Стремительность происходящих изменений можно объяснить тем, что мы, наконец, дожили до второй части поговорки про русских, которые долго запрягают, но быстро едут", - написал он в Telegram.
Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал передачу на рассмотрение парламентариев законопроекта о внесении изменений в Конституцию России. Во время встречи с представителями СМИ одна из журналисток поинтересовалась у парламентария, почему так быстро были внесены поправки, ведь рабочая группа провела только два заседания.
В ответ на это Володин раскритиковал сами СМИ, которые до этого ругали парламентариев за нерасторопность.
"Когда мы работаем ни шатко ни валко, вы нас критикуете... Вы теперь говорите: а зачем вы проснулись и начинаете работать более активно? Скажите, ваша цель какая?" - поинтересовался он.
Володин добавил, что никто не будет изучать поправки "бегом", но вдумчиво.

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