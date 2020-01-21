"Русские долго запрягают, но быстро едут": Журналист сравнил изменения Конституции с поговоркой

Стремительность происходящих сейчас в России процессов очень напоминает поговорку про "долго запрягаем, но быстро едем". Об этом заявил журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, комментируя внесение на рассмотрение в Государственную Думу предложений по совершенствованию Конституции.

"Стремительность происходящих изменений можно объяснить тем, что мы, наконец, дожили до второй части поговорки про русских, которые долго запрягают, но быстро едут", - написал он в Telegram.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал передачу на рассмотрение парламентариев законопроекта о внесении изменений в Конституцию России. Во время встречи с представителями СМИ одна из журналисток поинтересовалась у парламентария, почему так быстро были внесены поправки, ведь рабочая группа провела только два заседания.

В ответ на это Володин раскритиковал сами СМИ, которые до этого ругали парламентариев за нерасторопность.

"Когда мы работаем ни шатко ни валко, вы нас критикуете... Вы теперь говорите: а зачем вы проснулись и начинаете работать более активно? Скажите, ваша цель какая?" - поинтересовался он.

Володин добавил, что никто не будет изучать поправки "бегом", но вдумчиво.