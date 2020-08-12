"Русские действительно доказали?": Вакцина от COVID-19 озадачила главного инфекциониста США

Напомним, накануне президент Владимир Путин объявил о первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19. Отечественный препарат, получивший название "Спутник V", вызвал противоречивые отклики. Оппозиция и западные русофобы ожидаемо усомнились - кто в реальности вакцины, кто в её эффективности. Эксперты проявили осторожность, поясняя, что без доказанной безопасности препарат не стали бы афишировать.

Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи российским препаратом был озадачен. Свои комментарии он озвучил во время онлайн обсуждения, организованного National Geographic.

"Я надеюсь, что русские действительно окончательно доказали, что вакцина безопасна и эффективна", - высказался главный инфекционист США.

Он также заметил, что быть обладателем вакцины и доказать её безопасность и эффективность - два разных понятия.

Сейчас в мире, помимо России, ведущие научные лаборатории и институты разрабатывают свою вакцину от коронавируса. В том числе такой разработкой занимаются и американцы. Ранее стало известно о том, что американская компания Moderna проводит уже третью стадию исследования вакцины от COVID-19. Фаучи предположил, что препарат может быть готов уже к концу текущего года.